Дженнифер Лоуренс станет первой русской женщиной-офицером

Фрэнсис Лоуренс
и Дженнифер Лоуренс
вновь поработают вместе после «Голодных игр»
и «Красного воробья»
.
Согласно Empire, их следующим совместным проектом станет военная драма «Пять лиц Марии»
, основанная на реальных событиях.
Сценарий к будущей ленте написала Джина Уэлч
, а расскажет она о судьбе Марии Бочкарёвой
— одной из первых русских женщин-офицеров, создавшей во время Первой мировой войны «женский батальон смерти». В отечественном кино образ поручика воплотили Мария Аронова
(«Батальонъ»
) и Наталья Парашкина
(«Адмиралъ»
).
Universal и eOne отвечают за международный прокат фильма.
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