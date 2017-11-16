Москвичам расскажут «Про рок»

25 ноября
в 19.00
в столичном киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ фильма «Про рок» Евгения Григорьева
, ранее отмеченного призами фестиваля «Окно в Европу» и «Движение».
Фильм рассказывает об участниках трех начинающих музыкальных групп, мечтающих о славе рок-звезд. Исполнителей отбирают Владимир Шахрин и Сергей Бобунец на кастинге в Екатеринбурге – российской рок-столице. Однако на пути к славе и вершинам музыкального Олимпа – любовь, муки творчества, безденежье и легкие алкогольные напитки.
«У Григорьева получилась картина про рок, про изменчивый мир, про фатум. Про неуловимый узор перемен, который прошивает жизнь, общественную и частную, творческую и личную. Про молодость с ее надеждами, наивностью, самоиронией, самовлюбленностью, максимализмом, разочарованиями и нежеланием делать выводы. Про рок-музыку, которая из подпольного феномена перекочевала на радио и светящиеся рекламные щиты и потеряла драйв... Про то, что провал - это часть успеха. Про то, что пропасть между поколениями - лишь в вывесках и культурном контексте. Про то, что поэт в России больше, чем поэт, но нет пророков в родном отечестве
», – отмечает
обозреватель Кино-театр.ру Алексей Филиппов
.
После показа фильма в Москве состоится дискуссия с участием создателей ленты, музыкальных и кинокритиков, а также непосредственно музыкантов. Затем фильм выйдет в ограниченный российский прокат.
Билеты на показ можно приобрести здесь
.
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