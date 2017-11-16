Владимиру Ильину исполнилось 70 лет

Сегодня, 16 ноября
, исполняется 70
лет популярному советскому и российскому актёру, народному артисту России Владимиру Ильину
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Владимир Адольфович Ильин
родился 16 ноября 1947
года в Свердловске в артистической семье. Его отец — Адольф Ильин был известным актёром в Свердловском театре, а затем и в московском театре им. В.В. Маяковского. В 1969-м окончил Свердловское театральное училище. Работал в театрах Москвы и Казани, 15 лет проработал в театре имени Маяковского в Москве. Роль, принёсшая успех, — в спектакле «Агент 00» по Генриху Боровику в постановке Андрея Гончарова. В нулевые исполнял роль Гаева в постановке Эймунтаса Някрошюса «Вишнёвый сад».
Первая роль в кино — маленький Гайдн на Свердловском ТВ. На большом экране дебютировал в 1969 году эпизодической ролью однополчанина Колышкина в классической военной трагикомедии Владимира Мотыля «Женя, Женечка и "катюша"». Но настоящая известность к актёру пришла в 1986-м году, когда он сыграл Романа в фильме Юрия Кушнерёва «Мой любимый клоун».
На его счету более 100
ролей в кино и на телевидении. В частности, он снимался у Михаила Туманишвили («Авария — дочь мента», «Волкодав», «Крестоносец», «Марш Турецкого»), Владимира Хотиненко («СВ. Спальный вагон», «Рой», «Макаров», «Мусульманин», «Страстной бульвар»), Леонида Филатова («Сукины дети»), Александра Митты («Затерянный в Сибири»), Петра Тодоровского («Анкор, ещё анкор»), Георгия Шенгелия («Менялы», «Стрелец неприкаянный», «Ехай!»), Никиты Михалкова («Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльникъ», «Утомлённые солнцем 2: Цитадель»), Карена Шахназарова («День полнолуния», «Исчезнувшая империя», «Палата № 6», «Белый тигр», «Анна Каренина»), Тиграна Кеосаяна («Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной»), Джаника Файзиева («Турецкий гамбит»), Александра Котта («Охотники за бриллиантами») и других известных режиссёров. Недавно его можно было увидеть в образе Сергея Королёва в картине «Время первых», а в декабре в прокат выйдет полнометражный режиссёрский дебют Кирилла Плетнёва «Жги!»
с участием мастера.
Обладатель множества престижных наград, включая призы фестивалей «Кинотавр», «Созвездие», «Киношок» и ММКФ, а также премии «Ника» и «Золотой овен». Лауреат Государственной премии Российской Федерации за роль в «Сибирском цирюльнике».
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