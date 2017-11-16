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Подведены итоги конкурса «Это Наши Ёлки»

Владимиру Ильину исполнилось 70 лет

Новости кино

Лучшим фильмом IV кинофестиваля RIFF признана картина Микеле Плачидо «7 минут»

Российско-итальянский смотр проходил с 1 по 12 ноября в киноцентре «КАРО 11 Октябрь».