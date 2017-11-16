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Лучшим фильмом IV кинофестиваля RIFF признана картина Микеле Плачидо «7 минут»

16 ноября
2017 год

Новости кино >>
16 ноября 2017
Новую работу Микеле Плачидо «7 минут» признали лучшим фильмом года на IV российско-итальянском кинофестивале (Russia-Italia Film Festival), проходившем с 1 по 12 ноября в столичном киноцентре «КАРО 11 Октябрь», сообщает пресс-служба смотра.

«7 минут»

Первое место в секции игрового полнометражного кино было отдано мелодраме Алекса Инфашелли «Маленькие семейные преступления» с формулировкой «За оригинальность и органичность стилистического решения, за великолепный актерский дуэт». Второе место поделили комедия Андреа Маньяни «Не парься!» («За гуманистические идеи и их остроумную реализацию») и мелодрама Марко Даниэли «И целый мир между нами» («За отражение идей о человеческом достоинстве, за деликатность в решении неоднозначной темы»). Третье место досталось романтическому роудмуви Сальваторе Аллокка «В дорогу с тарантеллой» («За тему человеческой солидарности»).

Приз за лучшую женскую роль получила Лючия Машино, сыгравшая в мелодраме Франчески Коменчини «Самая сильная любовь на земле», а лучшим актёром был признан Дженнаро Гуаццо, юный герой комедии Джанлуки Ансанелли «Из Неаполя с любовью».

Лючия Машино
фото: Пресс-служба фестиваля RIFF

Специальное упоминание присудили картине Джорджо Амато «О мой Бог!»«За эксперимент, творческую свободу и человечность». Приз зрительских симпатий поделили между собой «Мария и Рим» Карен Ди Порто и «Прогулка по Риму» Карин Пройя.

В секции короткометражного кино победителями стали фильмы «Всё на свете наполнено ею» Марии Тилли (первое место), «Поединок» Джанлука Сантони (второе место), «Ночь профессора» Джованни Баттиста Ориго (третье место). Специальный приз за оригинальный сценарий достался короткометражке Дарио Мильярди «Письмо».

Лучшим фильмом IV кинофестиваля RIFF признана картина Микеле Плачидо «7 минут»
фото: Пресс-служба фестиваля RIFF

После Москвы кинофестиваль принял Новосибирск — с 14 по 26 ноября RIFF проходит в столице Сибири. С 23 ноября по 3 декабря смотр примет петербургский киноцентр «Родина», а затем — ещё более 20 городов России, от Калининграда до Владивостока.
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