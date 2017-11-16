Завершились съёмки фильма Кирилла Плетнева «Идеальные»

«Не могу сказать, что вторую картину снимать спокойнее, чем первую. В некоторые моменты даже наоборот. Но я рад, что постоянно открываю для себя новое! "Идеальные" – совсем другая территория после "Жги!". Если раньше для меня самым главным инструментом выражения в кино был исключительно актёр, то здесь картина в жанре роуд-муви. В ней много движения, и ярким выразительным средством служат не только прекрасные артисты, но и разные состояния природы, пейзажи – мы снимали в живописнейших местах!
Для меня это история про взросление, про то, что любая сложная ситуация, когда ты её преодолеваешь, тебя меняет. В центре истории – две девушки и мужчина между ними. Сначала героини находятся в мощном конфликте, фактически не общаются друг с другом. Они – соперницы, любящие одного и того же человека, который не понятно, то ли ушел то ли нет, ведь от него постоянно поступают разные сообщения, очень личные. Чтобы разгадать эту загадку, они вынуждены вместе отправиться в путешествие. И во время этого пути, благодаря происходящим событиям, их непримиримая вражда постепенно перерастает в дружбу. Путь, который они проходят, – самое интересное для меня», – рассказал о своей новой работе режиссёр.
По сюжету, две девушки, любившие одного парня, после его гибели начинают получать телефонные сообщения и другие послания, автором которых может быть только он. Сообщения исчезнувшего направляют соперниц на юг страны, где они должны разгадать тайну их общей любви, разобраться в себе и своём прошлом.
Главные роли сыграли Риналь Мухаметов, Любовь Аксёнова, Полина Максимова и сам Плетнёв. Съёмки «Идеальных» длились 28 смен и проходили в Москве, Подмосковье, Анапе и Краснодарском крае. Продюсируют картину кинокомпании «Марс Медиа» и «Синетрейн» при поддержке Фонда кино. На экраны лента выйдет осенью будущего года.
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