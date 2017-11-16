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Умер композитор Луис Энрикес Бакалов

16 ноября
2017 год

Новости кино >>
16 ноября 2017
15 ноября в Риме на 85-м году жизни скончался известный аргентино-итальянский композитор и пианист Луис Энрикес Бакалов.

Умер композитор Луис Энрикес Бакалов

Согласно информационному агентству ANSA, Бакалов умер в римской больнице «Сан Филиппо Нери», в которую его доставили несколько дней назад с диагнозом ишемическая болезнь сердца.

Композитор родился 30 августа 1933 года в аргентинском городе Сан-Мартин. С 1959 года проживал в Италии. Его имя прославилось благодаря тому, что он много работал в кино. Музыкальные композиции маэстро можно услышать в картинах Пьера Паоло Пазолини, Эдуардо Де Филиппо, Федерико Феллини, Дамиано Дамиани, Этторе Сколы и Квентина Тарантино. В 1996 году ему вручили премию Американской академии киноискусств «Оскар» за музыку к картине Майкла Рэдфорда «Почтальон».

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Умер композитор Луис Энрикес Бакалов фотографии
Умер композитор Луис Энрикес Бакалов фотографии
Умер композитор Луис Энрикес Бакалов фотографии
Умер композитор Луис Энрикес Бакалов фотографии
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