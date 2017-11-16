Подведены итоги конкурса «Это Наши Ёлки»

Кинокомпания Bazelevs подвела итоги всероссийского конкурса «Это Наши Ёлки». В течение октября сотни российских семей боролись за возможность сняться в «Ёлках новых». Победителями стали четыре семьи из Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары и Тулы, сообщает пресс-служба кинокомпании.
фото: Пресс-служба кинокомпании Bazelevs
Для участия в конкурсе необходимо было опубликовать в социальных сетях новогоднее семейное видео с хэштегом #ЭтоНашиЁлки. Принимались как архивные видео истории, так и снятые специально для конкурса. Оценивали работы и выбирали победителей Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников.
15 ноября финалисты прилетели в Москву и побывали на съёмочной площадке фильма в качестве героев новогодней комедии.
фото: Пресс-служба кинокомпании Bazelevs
«Безумно рада, что наша семья выиграла в этом конкурсе. Участников было очень много, поэтому мы даже особо и не рассчитывали на победу, хотя и надеялись на чудо! На съёмки в Москву приехали всей семьей: мама, папа, я и мой четырёхлетний брат, который, кстати, больше всех был рад нашей победе, и специально для съёмок даже выучил стихотворение», — поделилась своими впечатлениями 14-летняя Светлана Тищенко из Воронежа.
фото: Пресс-служба кинокомпании Bazelevs
«Когда увидели результаты, то не поверили своим глазам. Вообще мы не собирались участвовать, но старшая дочь уговорила. Эта наша первая победа семьи и первая поездка в Москву. Дети в безумном восторге! Приехали всей семьёй: муж, дочь и сынок 2 годика. Когда ехали на съёмку, то никто не знал, что нас ждет. Это как новогоднее чудо, сказка, волшебство», — рассказала Елена Логинова, мама самарского семейства.
фото: Пресс-служба кинокомпании Bazelevs
«Мы долго не могли поверить, что стали победителями конкурса. Сомнения развеялись, когда прислали билеты до Москвы. На съёмки приехали вместе с мужем, сыном и бабушкой. Окунуться в мир настоящего кино – это была мечта, которая неожиданно осуществилась», — выразила благодарность Александра Голубинцева, мама из Ростова-на-Дону.
фото: Пресс-служба кинокомпании Bazelevs
«Мы до сих пор в шоке и не можем поверить в такую удачу. Обычно я не беру трубку, если вижу незнакомый номер, но в этот раз решила ответить и оказалось, что звонят из кинокомпании Bazelevs, чтобы поздравить с победой и пригласить в Москву. На съёмки приехали большой семьёй. Возможность стать частью "Ёлок" — это настоящий праздник, который надолго останется в нашей памяти», — высказала общее мнение Юлия Колушкина, мама из Тулы.
Увидеть себя на большом экране победители смогут в кинотеатрах родных городов уже с 21 декабря.
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