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«Война Анны» Алексея Федорченко включена в программу 47-го Роттердамского международного кинофестиваля

16 ноября
2017 год

Новости кино >>
16 ноября 2017
Рабочая версия «Войны Анны» Алексея Федорченко включена в секцию «Голоса» (Voices) 47-го Роттердамского международного кинофестиваля, который пройдёт с 24 января по 4 февраля. Информация опубликована на сайте смотра.

«Война Анны»

Новая работа Федорченко рассказывает историю 6-летней девочки Анны (юная дебютантка Марта Козлова), вся семья которой погибла во время массового расстрела. Она чудом осталась в живых благодаря тому, что мать закрыла её собой. Несколько лет она провела, прячась в нерабочем камине в комендатуре, наблюдая из своего укрытия за проходящей мимо жизнью, пока деревню не освободили от нацистов. В этих нечеловеческих условиях Анне удалось не только выжить, но и сохранить в себе человека, благодаря воспоминаниям о сметённой войной жизни, основам культуры, которые ей передали родители, и одному другу, спасшему её от одиночества.

Над звуком фильма работал Венсан Арнарди, на чьём счету «Амели», «Город потерянных детей» и «Три цвета: Красный», а также приз Каннского кинофестиваля и премия «Сезар». Картина снята без государственной поддержки. 20 ноября создатели «Войны Анны» запускают краудфандинг для завершения ленты.
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