«Война Анны» Алексея Федорченко включена в программу 47-го Роттердамского международного кинофестиваля

Рабочая версия «Войны Анны» Алексея Федорченко
включена в секцию «Голоса»
(Voices) 47-го Роттердамского международного кинофестиваля
, который пройдёт с 24 января по 4 февраля
. Информация опубликована на сайте смотра
.
Новая работа Федорченко рассказывает историю 6-летней девочки Анны (юная дебютантка Марта Козлова
), вся семья которой погибла во время массового расстрела. Она чудом осталась в живых благодаря тому, что мать закрыла её собой. Несколько лет она провела, прячась в нерабочем камине в комендатуре, наблюдая из своего укрытия за проходящей мимо жизнью, пока деревню не освободили от нацистов. В этих нечеловеческих условиях Анне удалось не только выжить, но и сохранить в себе человека, благодаря воспоминаниям о сметённой войной жизни, основам культуры, которые ей передали родители, и одному другу, спасшему её от одиночества.
Над звуком фильма работал Венсан Арнарди
, на чьём счету «Амели»
, «Город потерянных детей»
и «Три цвета: Красный»
, а также приз Каннского кинофестиваля и премия «Сезар». Картина снята без государственной поддержки. 20 ноября
создатели «Войны Анны» запускают краудфандинг для завершения ленты.
обсуждение >>