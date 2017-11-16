Владимир Ильин отстаивает принципы в драме «Мой лучший друг»

Актер Владимир Ильин
, который сегодня отмечает свой юбилей
, сыграл одну из главных ролей в фильме Элины Суни «Мой лучший друг»
– производственной драме, основанной на реальной истории разработки и внедрения авиационных двигателей в строительство турбин на газопроводах в 1970-е года. Кино-театр.ру представляет отрывок из картины.
Фильм «Мой лучший друг» рассказывает про талантливого студента Андрея Артамонова (Юрий Поляк
), который проваливает защиту курсовой с прогрессивной идеей по развитию газовой промышленности. После провала Артамонов выбрасывает чертежи и на несколько лет забывает о своей работе, пока судьба снова не ставит его перед выбором – начинать успешную карьеру или все же заняться забытой разработкой, которая может изменить всю газовую промышленность.
Проект был задуман еще в 2011 году, однако обстоятельства сложились так, что съемки стартовали только в мае 2016-го. Основная часть съемок проходила на полуострове Мангышлак (Казахстан), где температура достигала +64, а в последний съемочный день резко упала почти до минусовой. Съемочный процесс несколько раз прерывали песчаные бури. Однако это не помешало закончить картину.
Консультантами по части турбиностроения выступили преподаватели Брянского Технического университета. Абсолютно точные чертежи изготовили для кадра студенты-чертежники. Почти все производственные интерьеры сняты на Брянском механическом заводе, который уже не работает.
Фильм «Мой лучший друг» выйдет в российский прокат 23 ноября.
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