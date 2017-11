«Каждый из нас десятерых ордынцев стоит»: опубликован финальный трейлер «Легенды о Коловрате»

00:00 / 00:00 РЕКЛАМА

Компания «Централ Партнершип» представила финальный трейлер фэнтези «Легенда о Коловрате» , производством которого ЦПШ занималась вместе с «Киностудией КИТ».Действие картины происходит в XIII веке. Русь раздроблена и вот-вот падет перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают достойного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Главную роль в ленте исполнил актер Илья Малаков , в картине также сыграли Александр Ильин младший Тимофей Трибунцев и другие.Съемки проходили в первой половине 2016 года в специально построенных павильонах на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве. Возведенные хромакейные павильоны – самые большие в Европе, общий метраж составлял более 4 000 кв.м., что является абсолютным рекордом для российского производства. В соседних павильонах находился зал для тренировок, манеж для верховой езды и конюшня. «Легенда о Коловрате» – первый российский фильм, полностью снятый с использованием технологии хромакей. Визуальными эффектами занималась студия Main Road Post, до этого работавшая над картинами «Сталинград» Саундтрек для картины написал американский композитор и музыкант, лидер культовой группы System of A Down Серж Танкян. Это его первый опыт работы в российском кино. В рамках записи саундтрека Серж Танкян сотрудничал с исполнителями на народных инструментах, мастерами горлового пения из Тувы, симфоническим оркестром и хором. Главную песню для саундтрека, драматическую композицию «Прекрасный день, чтобы умереть» / «A fine morning to die» Еще до выхода в прокат фильм был продан в 80 стран, в том в США, Канаду, Германию, Францию, Италию. На российские экраны «Легенда о Коловрате» выйдет 30 ноября, в том числе в формате IMAX.