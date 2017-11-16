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«Каждый из нас десятерых ордынцев стоит»: опубликован финальный трейлер «Легенды о Коловрате»

16 ноября
2017 год

Новости кино >>
16 ноября 2017
Компания «Централ Партнершип» представила финальный трейлер фэнтези «Легенда о Коловрате», производством которого ЦПШ занималась вместе с «Киностудией КИТ».

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Действие картины происходит в XIII веке. Русь раздроблена и вот-вот падет перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают достойного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Главную роль в ленте исполнил актер Илья Малаков, в картине также сыграли Александр Ильин младший, Юлия Хлынина, Алексей Серебряков, Тимофей Трибунцев и другие.

Съемки проходили в первой половине 2016 года в специально построенных павильонах на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве. Возведенные хромакейные павильоны – самые большие в Европе, общий метраж составлял более 4 000 кв.м., что является абсолютным рекордом для российского производства. В соседних павильонах находился зал для тренировок, манеж для верховой езды и конюшня. «Легенда о Коловрате» – первый российский фильм, полностью снятый с использованием технологии хромакей. Визуальными эффектами занималась студия Main Road Post, до этого работавшая над картинами «Сталинград» и «Притяжение».

«Каждый из нас десятерых ордынцев стоит»: опубликован финальный трейлер «Легенды о Коловрате»

Саундтрек для картины написал американский композитор и музыкант, лидер культовой группы System of A Down Серж Танкян. Это его первый опыт работы в российском кино. В рамках записи саундтрека Серж Танкян сотрудничал с исполнителями на народных инструментах, мастерами горлового пения из Тувы, симфоническим оркестром и хором. Главную песню для саундтрека, драматическую композицию «Прекрасный день, чтобы умереть» / «A fine morning to die», Серж Танкян записал с солисткой группы IOWA Катей Иванчиковой.

Еще до выхода в прокат фильм был продан в 80 стран, в том в США, Канаду, Германию, Францию, Италию. На российские экраны «Легенда о Коловрате» выйдет 30 ноября, в том числе в формате IMAX.
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Легенда о Коловрате

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«Каждый из нас десятерых ордынцев стоит»: опубликован финальный трейлер «Легенды о Коловрате» фотографии
«Каждый из нас десятерых ордынцев стоит»: опубликован финальный трейлер «Легенды о Коловрате» фотографии
«Каждый из нас десятерых ордынцев стоит»: опубликован финальный трейлер «Легенды о Коловрате» фотографии
«Каждый из нас десятерых ордынцев стоит»: опубликован финальный трейлер «Легенды о Коловрате» фотографии
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