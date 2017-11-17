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«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» выйдут на экраны 15 ноября 2018 года

17 ноября
2017 год

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17 ноября 2017
Warner Bros. Entertainment объявило название очередного фильма о приключениях в волшебном мире Джоан Роулинг. Картина будет называться «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Об этом сообщает Caro Premier Film Company, представитель компании в РФ.

Режиссером второго фильма является Дэвид Йейтс, продюсерами – Дэвид Хейман, Джоан Роулинг, Стив Кловз и Лайонел Уигрэм.



Фантастические образы воплотят Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Джуд Лоу и Джонни Депп.

Первый фильм «Фантастические твари, и где они обитают» вышел на экраны в 2016 году. Картина была дважды номинирована на «Оскар» и получила награду «Лучшие костюмы».

В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд был пойман сотрудниками МАКУСА (Магического Конгресса Управления по Северной Америке), не без помощи Ньюта Саламандера. Темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.
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персоны
Джонни ДеппДэвид Йейтс (II)Джуд ЛоуЭзра МиллерЭдди РедмэйнЭлисон СудолКэтрин УотерстонДэн ФоглерДэвид Хеймэн

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