«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» выйдут на экраны 15 ноября 2018 года

Warner Bros. Entertainment объявило название очередного фильма о приключениях в волшебном мире Джоан Роулинг. Картина будет называться «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Об этом сообщает Caro Premier Film Company, представитель компании в РФ.
Режиссером второго фильма является Дэвид Йейтс, продюсерами – Дэвид Хейман, Джоан Роулинг, Стив Кловз и Лайонел Уигрэм.
Первый фильм «Фантастические твари, и где они обитают» вышел на экраны в 2016 году. Картина была дважды номинирована на «Оскар» и получила награду «Лучшие костюмы».
В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд был пойман сотрудниками МАКУСА (Магического Конгресса Управления по Северной Америке), не без помощи Ньюта Саламандера. Темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.
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