Святослав Подгаевский испугался «Конверта»

Режиссер Святослав Подгаевский
, работавший над российскими хоррорами «Пиковая дама: черный обряд»
и «Невеста»
, снял свое имя из титров новой картины в похожем жанре «Конверт», продюсером которой выступил Константин Буслов
. Об этом Буслов рассказал на пресс-конференции, посвященной картине.
«У нас не было конфликтов, мы хорошо расстались. Хочет человек снять свое имя с титров – это его право. Мне не стыдно за картину. Я ее сделал отдал силы, средства, а у него на совести пусть это останется
», – отметил продюсер.
По его словам Подгаевский увидел, что не справился с фильмом. Этим и было продиктовано его решение.
«Он пришел неготовый с «Невесты», не справился, в итоге понял, что получилось совсем не то. Сделал монтажную версию, которая была плохая. В итоге пришлось подключать большой ресурс. Многие сцены мы доснимали, он участвовал в досъемках
», – уточнил Буслов.
По его мнению, Подгаевский – хороший режиссер, но еще молодой, «не нарастил режиссерские мышцы».
«Не знаю, что произошло, но миф о том что есть король ужасов, который снимает успешные хорроры, это все-таки миф, потому что во всех картинах, успешных – «Пиковая дама» и «Невеста» – это больше продюсерский успех, чем режиссерский
», – уверен Константин Буслов.
Он также отметил, что в скором времени собирается приступить к съемкам проекта «Пиковая дама 2», режиссером которого выступит Александр Домогаров младший
.
Фильм «Конверт» рассказывает про водителя, которому случайно в руки попадает странный конверт, после чего в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи. Главные роли сыграли Игорь Лизенгевич
и Юлия Пересильд
. В российский прокат фильм выйдет 30 ноября.
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