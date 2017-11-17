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Святослав Подгаевский испугался «Конверта»

17 ноября
2017 год

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17 ноября 2017
Режиссер Святослав Подгаевский, работавший над российскими хоррорами «Пиковая дама: черный обряд» и «Невеста», снял свое имя из титров новой картины в похожем жанре «Конверт», продюсером которой выступил Константин Буслов. Об этом Буслов рассказал на пресс-конференции, посвященной картине.

Святослав Подгаевский испугался «Конверта»

«У нас не было конфликтов, мы хорошо расстались. Хочет человек снять свое имя с титров – это его право. Мне не стыдно за картину. Я ее сделал отдал силы, средства, а у него на совести пусть это останется», – отметил продюсер.

По его словам Подгаевский увидел, что не справился с фильмом. Этим и было продиктовано его решение.

«Он пришел неготовый с «Невесты», не справился, в итоге понял, что получилось совсем не то. Сделал монтажную версию, которая была плохая. В итоге пришлось подключать большой ресурс. Многие сцены мы доснимали, он участвовал в досъемках», – уточнил Буслов.

По его мнению, Подгаевский – хороший режиссер, но еще молодой, «не нарастил режиссерские мышцы».

«Не знаю, что произошло, но миф о том что есть король ужасов, который снимает успешные хорроры, это все-таки миф, потому что во всех картинах, успешных – «Пиковая дама» и «Невеста» – это больше продюсерский успех, чем режиссерский», – уверен Константин Буслов.

Он также отметил, что в скором времени собирается приступить к съемкам проекта «Пиковая дама 2», режиссером которого выступит Александр Домогаров младший.

Фильм «Конверт» рассказывает про водителя, которому случайно в руки попадает странный конверт, после чего в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи. Главные роли сыграли Игорь Лизенгевич и Юлия Пересильд. В российский прокат фильм выйдет 30 ноября.

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Константин БусловАлександр Домогаров (младший)Игорь ЛизенгевичЮлия ПересильдСвятослав Подгаевский
фильмы
КонвертНевестаПиковая дама: Черный обряд

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