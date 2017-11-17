Fox покажет новые «Секретные материалы» 3 января

Премьера нового сезона «Секретных материалов
» состоится 3 января 2018 года. Об этом сообщает издание Deadline
.
Продюсерами 10-серийного сезона стали Крис Картер
и Глен Морган
. Главные роли в картине, как и прежде, исполнят Дэвид Духовны
и Джиллиан Андерсон
.
фото: Fox
В съемках нового сезона также участвуют Аннабет Гиш
, Робби Амелл
, Лоран Эмброуз
, Кэрин Коновал
, Барбара Херши
, Хейли Джоэл Осмент
и Уильям Брюс Дэвис
.
«Секретные материалы» выходили на экраны с 1993 по 2002 год. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». На основе сериала было снято два полнометражных фильма («Секретные материалы: Борьба за будущее
» и «Секретные материалы: Хочу верить
»), а также спин-офф «Одинокие стрелки
».
После четырнадцатилетнего перерыва, 24 января 2016 года состоялась премьера 10-го сезона.
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