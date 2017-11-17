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Fox покажет новые «Секретные материалы» 3 января

17 ноября
2017 год

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17 ноября 2017
Премьера нового сезона «Секретных материалов» состоится 3 января 2018 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Продюсерами 10-серийного сезона стали Крис Картер и Глен Морган. Главные роли в картине, как и прежде, исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

Fox покажет новые «Секретные материалы» 3 января
фото: Fox

В съемках нового сезона также участвуют Аннабет Гиш, Робби Амелл, Лоран Эмброуз, Кэрин Коновал, Барбара Херши, Хейли Джоэл Осмент и Уильям Брюс Дэвис.

«Секретные материалы» выходили на экраны с 1993 по 2002 год. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». На основе сериала было снято два полнометражных фильма («Секретные материалы: Борьба за будущее» и «Секретные материалы: Хочу верить»), а также спин-офф «Одинокие стрелки».

После четырнадцатилетнего перерыва, 24 января 2016 года состоялась премьера 10-го сезона.
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персоны
Джиллиан АндерсонАннабет ГишДэвид ДуховныКэрин КоновалХэйли Джоэл ОсментБарбара ХёршиЛоран Эмброуз
фильмы
Секретные материалыСекретные материалы: Борьба за будущееСекретные материалы: Хочу верить

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