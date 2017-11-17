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Paramount снимет ремейк «Чего хотят женщины»

17 ноября
2017 год

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17 ноября 2017
Студия Paramount намерена снять ремейк фильма «Чего хотят женщины». Об этом сообщает издание Empire.

В новой картине с Тараджи Хенсон в главной роли все будет с точностью да наоборот. «Чего хотят мужчины» расскажет об амбициозном спортивном агенте, которая может слышать мужские мысли. Свою «суперспособность» она использует, в том числе, для карьерных целей.

Paramount снимет ремейк «Чего хотят женщины»
фото: ETHAN HILL/REDUX

Продюсером картины, релиз которой запланирован на январь 2019 года, станет Уилл Паркер.

Премьера фильма «Чего хотят женщины» с Мэлом Гибсоном в главной роли состоялась 13 декабря 2000 года. По сюжету главный герой после несчастного случая начинает слышать чужие мысли – исключительно мысли женщин.
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