Опубликован первый трейлер фильма Стивена Спилберга » ().Главные роли в экранизации реальной истории исполнили Том Хэнкс «Секретное досье» рассказывает о журналистах The New York Times и The Washington Post, в руки которых попала засекреченная информация Пентагона о войне во Вьетнаме. Получится ли у главных героев опубликовать документы под грифом «секретно» и рассказать всю правду о военных операциях?Премьера картины в России состоится 1 февраля 2018 года.