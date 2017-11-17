Тарантино надеется на участие Марго Робби в своей новой картине

Студия Sony займется производством нового фильма Квентина Тарантино
. Об этом сообщает издание Deadline
.
Картина расскажет о серии жестоких убийств, совершенных бандой преступников, среди которых маньяк Чарльз Мэнсон. Тогда жертвой стала актриса Шэрон Тейт
, жена режиссера Романа Полански
.
Cъемки пройдут в Лос-Анджелесе. Работу планируется начать середине 2018 года, чтобы выпустить фильм на экраны в 2019.
Среди претендентов на главные мужские роли - Леонардо Ди Каприо
, Брэд Питт
и Том Круз
. Однако, пока неизвестно, будут ли они сниматься все вместе или на роль пригласят кого-то одного или двоих. Как отмечает издание, Тарантино также надеется, что сыграть в его новой картине согласится Марго Робби
.
Над фильмом, наряду с Тарантино, будут работать Дэвид Хэйман
, Шэннон Макинтош
и Джорджия Какандс
.
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