Режиссёр Алексей Козлов заявил о намерении затмить «Титаник»

18 ноября исполнится 20 лет со дня первого европейского закрытого показа фильма Джеймса Кэмерона
в Лондоне. В дни юбилея команда российского фильма «Баржа 752»
бросила вызов всемирно признанному шедевру, завершив первый блок съёмок своей масштабной картины. В основе российской киноленты - катастрофа баржи на Ладоге, которую историки из-за огромного количества жертв окрестили «русским «Титаником».
Мы встретились с режиссером и продюсером фильма Алексеем Козловыми
и узнали о всех пересечениях с культовой картиной, а также о том, кто из российских актёров станет российскими Джеком и Роуз:
«Нас могут заподозрить, что мы специально подгадали с датой, но это не так. Нет смысла упускать хорошую погоду. А это в кино куда важнее, чем чужие юбилеи. Мы начали в августе и пока было тепло сняли несколько важных натурных сцен. В кадр вошли актёры Андрей Удалов, Мария Мельникова, Гела Месхи, Сергей Жарков и Иван Лырчиков. Я доволен качеством, которое получили на старте. А «Титаник» - бесспорно, величайшее произведение. В мировом кинематографе фильм Кэмерона стал точкой отсчёта, и теперь успех измеряется параллелями с «Титаником» - будь то сборы, количество номинаций на «Оскар», бюджет или качество съёмок. Мы снимаем своё кино. Но в силу темы - сравнения неизбежны, и мы к этому готовы… Не буду заверять, что мы сможем тягаться с «Титаником» бюджетом. Но вот эмоции мы постараемся вызвать не меньшие. Хотя бы потому, что в основе нашего русского «Титаника», нашей Баржи-752 - не просто крушение. Наши Джек и Роуз попадают во власть не только водной стихии, но и человеческой жестокости. Люди тонут, а с неба их «утюжат» немецкие самолёты. Похлеще «Титаника» будет, не правда ли? Эта наша с вами трагическая история. И наш венок памяти всем погибшим в этой страшной катастрофе в самом начале Великой отечественной войны».
В прокат фильм «Баржа 752» выйдет в 2019 году.
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