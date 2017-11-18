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Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова

18 ноября
2017 год

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18 ноября 2017
Сегодня, 18 ноября, исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского и российского режиссёра-комедиографа, сценариста, драматурга, поэта, деятеля кино, театра и телевидения, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР Эльдара Александровича Рязанова, скончавшегося два года назад, 30 ноября 2015-го.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова

Будущий мастер комедии родился 18 ноября 1927 года в Самаре. В 1950-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Григория Козинцева), защитившись совместно с однокурсницей Зоей Фоминой документальной лентой «Они учатся в Москве». Молодые режиссёры получили диплом с отличием. На протяжении пяти лет работал в документальном кино. В 1955-м лента «Остров Сахалин», в создании которой принимал самое активное участие молодой режиссёр, получила приз Каннского кинофестиваля.

В 1955 году, став режиссёром киностудии «Мосфильм», дебютировал в игровом кино, сняв вместе с Сергеем Гуровым музыкальную комедию «Весенние голоса». Спустя год режиссёр уже самостоятельно поставил знаменитую «Карнавальную ночь». Всего за свою жизнь Рязанов создал более 30 фильмов, среди которых народной любовью пользуются картины «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Гараж», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Старики-разбойники», «Гусарская баллада», «Жестокий романс» и другие работы.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова

Он состоялся также и как писатель, и как драматург. Был соавтором сценариев многих своих фильмов, написал несколько пьес. Опубликованы его книги «Грустное лицо комедии», «Зигзаг удачи»Эмилем Брагинским), «Эти несерьёзные, несерьёзные фильмы», «Смешные невесёлые истории. Комедии для кино и телевидения» (с Эмилем Брагинским), «Неподведённые итоги», сборники стихов «Ностальгия» и «Внутренний монолог», ряд других.

В 1979-1985 годах прославился в качестве ведущего телепередачи «Кинопанорама». Кроме того, им создано более двухсот авторских телевизионных программ. Наиболее популярными стали телевизионные циклы «Восемь девок, один я», «Белоснежка и семь гномов», «Разговоры на свежем воздухе» и «Парижские тайны Эльдара Рязанова».

Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова

Преподавал на Высших курсах режиссёров и сценаристов (среди его учеников — Юрий Мамин, Иван Дыховичный, Евгений Цымбал, Исаак Фридберг). Был президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Обладатель множества наград, среди которых два ордена «За заслуги перед Отечеством», два ордена Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы народов, французские орден Искусств и литературы и орден Почётного легиона, Государственные премии СССР и РСФСР, три «Ники», премии «Триумф» и «ТЭФИ», три главных приза фестиваля «Виват кино России!», «Золотая лоза» «Киношока», Приз Президентского совета «Кинотавра» и многие другие. 23 января 2005 года открылся киноклуб Эльдара Рязанова, задуманный, по выражению самого режиссёра, как своеобразный центр отечественной комедии.

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
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Берегись автомобиляВесенние голосаВокзал для двоихГаражГусарская балладаЖестокий романсЗигзаг удачиИрония судьбы, или С лёгким паром!Карнавальная ночьНевероятные приключения итальянцев в РоссииСлужебный романСтарики-разбойники

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Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова фотографии
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