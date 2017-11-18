ТНТ избавится от зарубежного кино

С 20 ноября
из эфира телеканала ТНТ исчезнет зарубежное кино — его полностью заменит российский контент, сообщает ТАСС.
По словам руководителя субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и генерального директора ТНТ Артура Джанибекяна
, канал «может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели»
.
Такое решение было принято ради того, чтобы быть независимым от курса валют и всевозможного влияния владельцев прав на зарубежный контент. Как заметил Джанибекян, у разнообразных зарубежных структур теперь «нет возможности выкручивать нам руки»
. Он уверен, что канал будет конкурировать «не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами»
.
Что касается возможной потери своей аудитории, то Джанибекян не видит никаких рисков для канала, поскольку собственный контент, как показывает практика, вызывает больший интерес, чем зарубежные фильмы. В настоящий момент популярностью пользуются шоу Comedy Club
, Comedy Woman
, сериалы «Ольга»
, «Физрук»
и другие проекты. Согласно Mediascope, аудитория ТНТ за период январь-сентябрь текущего года составила 62
миллиона человек.
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