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Дуэйн Джонсон спасает Америку от гигантских животных

18 ноября
2017 год

Новости кино >>
18 ноября 2017
Опубликован первый дублированный тизер фантастической ленты Брэда Пейтона «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

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Приматолог Дэвис Окойи (Джонсон) предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом гориллы, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

В киноадаптации популярной аркады 1980-х также заняты Джеффри Дин Морган, Наоми Харрис, Джо Манганиелло, Малин Акерман, Марли Шелтон, Джейк Лэйси и другие актёры.

«Рэмпейдж» выйдет в российский прокат 19 апреля будущего года.
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