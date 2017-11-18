Джеймс Франко размножится

Джеймс Франко
сыграет мутанта Множителя в одноимённом комиксе из киновселенной Людей Икс
.
Согласно Deadline, сценарий нового фильма студии 20th Century Fox пишет Аллен Хейнберг
(«Чудо-женщина»
).
Мутант Джеймс Мэдрокс, он же Множитель (Франко), может превращать кинетическую энергию в собственных клонов, обладающих самостоятельным мышлением и способных производить себе подобных. Для контроля клонов главный герой использует телепатию и в любой момент может вернуть их в своё тело. Множителя в исполнении Эрика Дэйна
можно было лицезреть в картине «Люди Икс: Последняя битва»
, где он входил в команду Магнето.
Франко и Саймон Кинберг
(«Дэдпул»
) числятся продюсерами будущей ленты, о которой пока больше ничего неизвестно.
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