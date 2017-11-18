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Джеймс Франко размножится

18 ноября
2017 год

Новости кино >>
18 ноября 2017
Джеймс Франко сыграет мутанта Множителя в одноимённом комиксе из киновселенной Людей Икс.

Джеймс Франко размножится

Согласно Deadline, сценарий нового фильма студии 20th Century Fox пишет Аллен Хейнберг («Чудо-женщина»).

Мутант Джеймс Мэдрокс, он же Множитель (Франко), может превращать кинетическую энергию в собственных клонов, обладающих самостоятельным мышлением и способных производить себе подобных. Для контроля клонов главный герой использует телепатию и в любой момент может вернуть их в своё тело. Множителя в исполнении Эрика Дэйна можно было лицезреть в картине «Люди Икс: Последняя битва», где он входил в команду Магнето.

Франко и Саймон Кинберг («Дэдпул») числятся продюсерами будущей ленты, о которой пока больше ничего неизвестно.
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