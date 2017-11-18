ревью

Новости кино 37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК подвёл итоги Гран-при смотра достался болгарской ленте «Испытания».

Новости кино Режиссёр Алексей Козлов заявил о намерении затмить «Титаник» В основу картины легла реальная история катастрофы баржи на Ладоге в 1941 году.

Новости кино Джордж Клуни взялся за телевизионную адаптацию романа «Уловка-22» Актёр не только поставит и спродюсирует мини-сериал, но и сыграет полковника Кэткарта.

Новости кино Джеймс Франко размножится Актёр сыграет мутанта Множителя в одноимённом комиксе из киновселенной Людей Икс.

Обзор сериалов «Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп» Страшно актуальная общественно-политическая сатира – не только на одного президента

Рецензии на фильмы «Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена Киновселенная DC превращается в клон киновселенной Marvel

Ролики фильмов «Легенда о Коловрате» Российский эпический блокбастер, повествующий о подвиге рязанского воеводы Евпатия Коловрата.