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Джордж Клуни взялся за телевизионную адаптацию романа «Уловка-22»

18 ноября
2017 год

Новости кино >>
18 ноября 2017
Джордж Клуни вернётся на телевидение.

Джордж Клуни взялся за телевизионную адаптацию романа «Уловка-22»

Как сообщает THR, популярный актёр поставит все эпизоды шестисерийной экранизации известного романа Джозефа Хеллера «Уловка-22», разрабатываемой Paramount TV и Anonymous Content. Он также воплотит образ полковника Кэткарта и возьмёт на себя функции продюсера вместе с Грантом Хесловом. Над сценарием корпели Люк Дэвис («Лев») и Дэвид Мишо («Машина войны»).

Сатирический роман Хеллера впервые был опубликован в 1961 году. В нём рассказывается о капитане Йоссариане, который прикидывается сумасшедшим, дабы не служить. Но его идея сталкивается с суровой реальностью: согласно одному из параграфов устава, человека, который не хочет воевать, нельзя считать безумным.

Это уже третья адаптация романа. Первым к нему обратился Майк Николс, сняв в 1970 году картину с Аланом Аркином, Ричардом Бенджамином, Джоном Войтом, Энтони Перкинсом и Орсоном Уэллсом. Спустя три года на свет появился пилот несостоявшегося сериала, основанного на произведении Хеллера, в котором главная роль досталась Ричарду Дрейфусу.
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