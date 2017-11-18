Джордж Клуни взялся за телевизионную адаптацию романа «Уловка-22»

Джордж Клуни
вернётся на телевидение.
Как сообщает THR, популярный актёр поставит все эпизоды шестисерийной экранизации известного романа Джозефа Хеллера «Уловка-22»
, разрабатываемой Paramount TV и Anonymous Content. Он также воплотит образ полковника Кэткарта и возьмёт на себя функции продюсера вместе с Грантом Хесловом
. Над сценарием корпели Люк Дэвис
(«Лев»
) и Дэвид Мишо
(«Машина войны»
).
Сатирический роман Хеллера впервые был опубликован в 1961 году. В нём рассказывается о капитане Йоссариане, который прикидывается сумасшедшим, дабы не служить. Но его идея сталкивается с суровой реальностью: согласно одному из параграфов устава, человека, который не хочет воевать, нельзя считать безумным.
Это уже третья адаптация романа. Первым к нему обратился Майк Николс
, сняв в 1970 году картину с Аланом Аркином
, Ричардом Бенджамином
, Джоном Войтом
, Энтони Перкинсом
и Орсоном Уэллсом
. Спустя три года на свет появился пилот несостоявшегося сериала, основанного на произведении Хеллера, в котором главная роль досталась Ричарду Дрейфусу
.
обсуждение >>