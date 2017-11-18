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37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК подвёл итоги

18 ноября
2017 год

Новости кино >>
18 ноября 2017
17 ноября завершился 37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК, участниками которого стали представители 40 киношкол из 35 стран мира, сообщает пресс-служба смотра.

37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК подвёл итоги
фото: Пресс-служба кинофестиваля ВГИК

Гран-при получила за ленту «Испытания» Боя Харизанова из Софийской Национальной Академии театра и кино «Кристо Сарафов». Лучшим игровым фильмом признан «Небольшой манифест против пафосного кино» аргентинца Роберто Порты. Среди документальных работ победу одержало «Озеро» Дарьи Блохиной, принимавшее в этом году участие в программе фестиваля «Окно в Европу». «Шкафчик» Дарьи Зиминой отметили как лучший анимационный фильм. Школа кино и телевидения Стива Тиша Тель-Авивского университета победила в номинации «Лучшая кинопрограмма», Приз зрительских симпатий по итогам голосования завоевала картина Михаила Малинина «Рёбра», а специальный приз «Признание поколений» вручили режиссёру и сценаристу документального кино, руководителю мастерской, заведующему кафедрой неигрового кино во ВГИКе, профессору Виктору Лисаковичу.

Кроме того, несколько фильмов было отмечено дипломами. В частности, создатель израильской ленты «Неизвестный солдат» Ефим Грабой получил диплом «за выдающуюся работу». Режиссёр польской картины «Вне себя» Каролина Шпехт отмечена «за умение извлечь максимум смыслов из минимума изобразительных средств», а создатель фильма «Они не понимают нас» Шокир Коликов (Государственный институт искусств и культуры Узбекистана) – «за универсальную ситуацию, изложенную уникальным способом». Специального упоминания жюри «за оригинальное изобразительное решение» удостоен оператор ленты «Вера» Владимир Егоров.

В рамках XIII Международного театрального конкурса Гран-при завоевал спектакль Ирины Евтушенко «Маяковский. Горячий лепет отступлений» (ВГИК). Постановка Сергея Голомазова «Мещане. Попытка прочтения», осуществлённая при непосредственном участии студентов РАТИ-ГИТИСа, может похвастаться наградами за мужскую (Артём Губин) и женскую (Марика Шмуксте) роли. Специальным призом жюри отмечен «Агамемнон» греческого режиссёра Димитриса Имеллоса. Зрителям больше всего понравилась постановка студентки ВГИКа Ксении Кузнецовой «Café Бунин», которая также получила Специальный приз Фонда С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой за роль Дениса Бондаренко и диплом «за создание уникальной бунинской атмосферы средствами театрального искусства». Дипломами также награждены сербский спектакль «Домой!» и китайская постановка «Наш родной Чехов».
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Сергей ГоломазовАртём ГубинВиктор Лисакович

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37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК подвёл итоги фотографии
37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК подвёл итоги фотографии
37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК подвёл итоги фотографии
37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК подвёл итоги фотографии
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