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Фрэнк Грилло и Мел Гибсон застрянут в «Дне сурка»

19 ноября
2017 год

Новости кино >>
19 ноября 2017
Создатель «Схватки» Джо Карнахан возьмётся за постановку экшн-триллера «Уровень босса» (Boss Level) в духе «Дня сурка».

Фрэнк Грилло и Мел Гибсон застрянут в «Дне сурка»

Как утверждает Variety, главные роли в картине могут достаться Фрэнку Грилло и Мелу Гибсону.

Зрителю поведают об отставном спецназовце Рое (Грилло), который в один злополучный день вляпывается в бесконечную временную петлю и теперь вынужден снова и снова проживать свой «День сурка». Как и в хорроре «Счастливого дня смерти», персонажу новой ленты предстоит выяснить, кто является его убийцей.

Продюсерами вместе с Карнаханом и Грилло числятся Лоренцо ди Бонавентура, Марк Вахрадян, Рэндолл Эмметт, Джордж Фeрла и Джулс Дэйли. Других подробностей о фильме пока нет.
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персоны
Лоренцо ди БонавентураМэл ГибсонФрэнк ГриллоРэндолл Эмметт
фильмы
День суркаСхваткаСчастливого дня смерти

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