Фрэнк Грилло и Мел Гибсон застрянут в «Дне сурка»

Создатель «Схватки
» Джо Карнахан
возьмётся за постановку экшн-триллера «Уровень босса
» (Boss Level) в духе «Дня сурка
».
Как утверждает Variety
, главные роли в картине могут достаться Фрэнку Грилло
и Мелу Гибсону
.
Зрителю поведают об отставном спецназовце Рое (Грилло), который в один злополучный день вляпывается в бесконечную временную петлю и теперь вынужден снова и снова проживать свой «День сурка». Как и в хорроре «Счастливого дня смерти
», персонажу новой ленты предстоит выяснить, кто является его убийцей.
Продюсерами вместе с Карнаханом и Грилло числятся Лоренцо ди Бонавентура
, Марк Вахрадян
, Рэндолл Эмметт
, Джордж Фeрла
и Джулс Дэйли
. Других подробностей о фильме пока нет.
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