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Себастьян Стэн и Татьяна Маслани могут сыграть в «Разрушителе» вместе с Николь Кидман

19 ноября
2017 год

Новости кино >>
19 ноября 2017
Себастьян Стэн и Татьяна Маслани могут пополнить актерский состав криминального триллера «Разрушитель». О переговорах с актерами сообщает издание Deadline.

В съемках уже участвует Николь Кидман, которая исполнит главную роль. Режиссерское кресло заняла Кэрин Кусама.

Себастьян Стэн и Татьяна Маслани могут сыграть в «Разрушителе» вместе с Николь Кидман
фото: Regis Duvignau/Reuters

Фильм по сценарию Фила Хэя и Мэтта Манфреди расскажет историю детектива Эрин Белл, когда-то работавшей под прикрытием в банде преступников. Много лет спустя лидер банды снова появляется в жизни Белл и вынуждает ее бороться с демонами из прошлого.
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