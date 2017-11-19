Открылась выставка «К 100-летию Ольги Семёновны Кручининой»

15-го ноября в московском Доме-музее М.Н.Ермоловой (Театральный салон на Тверском бульваре, 11) открылась выставка, посвященная 100-летию художника по костюмам О.С.Кручининой
.
Ольга Семёновна Кручинина
(24.06.1917-13.12.2007) — Народный художник Российской Федерации, Заслуженный работник культуры РСФСР, член Российской академии кинематографических искусств «Ника». Ольга Семеновна родилась 24 июня 1917 года в Воронеже. В 1931 году вместе с семьей переехала в Москву. Накануне Великой Отечественной войны окончила Московский текстильный институт (1941 г.). После войны работала в Московском Доме моделей, но вскоре получила приглашение работать в кино. Ольге Семеновне посчастливилось поработать с такими режиссерами, как А. Птушко
, Э. Рязанов
, Г. Александров
, Г. Рошаль
, С. Юткевич
, В. Басов
, Г. Данелия
, С. Бондарчук
. Она создала костюмы почти к 50-ти фильмам, многие из которых и сегодня любимы народом. С 1962 по 1964 годы О. С. Кручинина преподавала на художественном факультете Текстильного института, с 1977 по 2002 год – во ВГИКе, где основала Мастерскую художника-постановщика по костюмам.
На открывшейся выставке представлены многочисленные эскизы к кинокартинам, таким как «Пятнадцатилетний капитан
» В. Н. Журавлева
, «Каменный цветок
», «Алые паруса
», «Илья Муромец
», «Сказка о царе Салтане
» и «Руслан и Людмила
» А. Л. Птушко
, «Отелло
» С. И. Юткевича
, «Гусарская баллада
» и «Ирония судьбы, или С легким паром!
» Э. А. Рязанова
и другие. Киноконцерн Мосфильм предоставил для выставки костюмы из фильмов-сказок и былин А. Птушко «Илья Муромец», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила».
Выставка организована Государственным центральным театральным музеем им. А. А. Бахрушина совместно со ВГИК им. Герасимова при участии Музея кино и киноконцерна «Мосфильм» и поддержке Благотворительного фонда «12» и продлится до 10 декабря
.
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