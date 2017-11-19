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Открылась выставка «К 100-летию Ольги Семёновны Кручининой»

19 ноября
2017 год

Новости кино >>
19 ноября 2017
15-го ноября в московском Доме-музее М.Н.Ермоловой (Театральный салон на Тверском бульваре, 11) открылась выставка, посвященная 100-летию художника по костюмам О.С.Кручининой.

Открылась выставка «К 100-летию Ольги Семёновны Кручининой»

Ольга Семёновна Кручинина (24.06.1917-13.12.2007) — Народный художник Российской Федерации, Заслуженный работник культуры РСФСР, член Российской академии кинематографических искусств «Ника». Ольга Семеновна родилась 24 июня 1917 года в Воронеже. В 1931 году вместе с семьей переехала в Москву. Накануне Великой Отечественной войны окончила Московский текстильный институт (1941 г.). После войны работала в Московском Доме моделей, но вскоре получила приглашение работать в кино. Ольге Семеновне посчастливилось поработать с такими режиссерами, как А. Птушко, Э. Рязанов, Г. Александров, Г. Рошаль, С. Юткевич, В. Басов, Г. Данелия, С. Бондарчук. Она создала костюмы почти к 50-ти фильмам, многие из которых и сегодня любимы народом. С 1962 по 1964 годы О. С. Кручинина преподавала на художественном факультете Текстильного института, с 1977 по 2002 год – во ВГИКе, где основала Мастерскую художника-постановщика по костюмам.

Открылась выставка «К 100-летию Ольги Семёновны Кручининой»

На открывшейся выставке представлены многочисленные эскизы к кинокартинам, таким как «Пятнадцатилетний капитан» В. Н. Журавлева, «Каменный цветок», «Алые паруса», «Илья Муромец», «Сказка о царе Салтане» и «Руслан и Людмила» А. Л. Птушко, «Отелло» С. И. Юткевича, «Гусарская баллада» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» Э. А. Рязанова и другие. Киноконцерн Мосфильм предоставил для выставки костюмы из фильмов-сказок и былин А. Птушко «Илья Муромец», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила».

Выставка организована Государственным центральным театральным музеем им. А. А. Бахрушина совместно со ВГИК им. Герасимова при участии Музея кино и киноконцерна «Мосфильм» и поддержке Благотворительного фонда «12» и продлится до 10 декабря.
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фильмы
Алые парусаГусарская балладаИлья МуромецИрония судьбы, или С лёгким паром!Каменный цветокОтеллоПятнадцатилетний капитанРуслан и ЛюдмилаСказка о царе Салтане

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