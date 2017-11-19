Открылась выставка «К 100-летию Ольги Семёновны Кручининой»

ревью

Новости кино Махершала Али сыграет детектива в криминальном триллере Burn Актер также станет исполнительным продюсером картины.

Новости кино В Москве открылась выставка Marvel «Мстители. Секретная база» Посетители увидят костюмы Железного Человека и Халкбастер, экипировку Капитана Америка и даже лабораторию Брюса Бэннера.

Новости кино Себастьян Стэн и Татьяна Маслани могут сыграть в «Разрушителе» вместе с Николь Кидман Переговоры об участии актеров в криминальном триллере уже ведутся.

Ролики фильмов «Гоголь. Вий» Гоголь (Александр Петров) продолжает расследование в селе Диканька, где были убиты уже одиннадцать девушек.

Новости кино Фрэнк Грилло и Мел Гибсон застрянут в «Дне сурка» За постановку новой картины о бесконечной временной петле возьмётся Джо Карнахан.

Ролики фильмов «Все пары делают это» Что делать, если хочешь завести детей, а твой парень ведет себя как ребенок.

Ролики фильмов «Монстры на каникулах 3» На этот раз Дракула с друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере.

Интервью Святослав Ушаков: «Я бы хотел полететь в космос и попрыгать по Луне» Режиссер анимационного кино – о работе на студии «Пилот» и в Америке, клипах «Хару Мамбуру» и «Человек и кошка», а также о своих новых проектах

Обзор сериалов «Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп» Страшно актуальная общественно-политическая сатира – не только на одного президента