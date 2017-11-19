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В Москве открылась выставка Marvel «Мстители. Секретная база»

19 ноября
2017 год

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19 ноября 2017
В Москве проходит международная выставка Marvel «Мстители. Секретная база».

Столица стала восьмым городом, где посетители смогут отправиться в путешествие по вселенной Marvel. Ранее выставка прошла в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Париже, Сеуле, Сингапуре, Пекине и Тайбэе.

В Москве открылась выставка Marvel «Мстители. Секретная база»
фото: Marvel

«Атмосфера выставки переносит гостей в киновселенную Marvel, где они могут испытать себя в роли союзников супергероев и стать участниками программы их подготовки: изучить оперативные данные, засекреченные работы и эксперименты, известные по историям о команде Мстителей», - сообщает пресс-служба компании Disney.

В Москву привезли реальные костюмы МК-45 и Халкбастер, броню Читаури из битвы за Нью-Йорк, оружие Соколиного Глаза и Чёрной Вдовы, экипировку Капитана Америка, шлем Человека-Муравья. Также гости смогут посмотреть на лабораторию Брюса Бэннера.

Посетить выставку, которая проходит в ТЦ «Авиапарк», можно до мая 2018 года.
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