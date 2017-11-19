Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Махершала Али сыграет детектива в криминальном триллере Burn

19 ноября
2017 год

Новости кино >>
19 ноября 2017
Махершала Али не только сыграет в криминальном триллере Burn, но и станет его исполнительным продюсером. Об этом сообщает издание Deadline.

Махершала Али сыграет детектива в криминальном триллере Burn
фото: NBC News

Сценарий по мотивам одноименной книги А. Дж. Вольфа напишет бывший детектив Фредрик Котто. Права на экранизацию получила студия Anonymous Content, которая занималась съемками «Мистера Робота» и «Настоящего детектива».

«Книга… является современным криминальным триллером и историей любви в крайне жестоком мире организованной преступности», - пишет Deadline.

История, основанная на реальных событиях, рассказывает о детективе из Северной Каролины, которому удалось уничтожить картель и при этом сохранить свою работу в тайне от семьи.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Махершалалхашбаз Али
фильмы
Настоящий детектив

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Светлана Бакулина
Лина Бракните
Наталья Бурмистрова (II)
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Сюзанна Шпак
Кэтлин Куинлэн
Джейсон Скотт Ли
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Мой лучший друг
драма
Россия, 2017
Тайна Коко
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Детки напрокат
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия
США, 2017
Коматозники
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2017
Мистер Феличита
комедия
Италия, 2017
Обет молчания
боевик
Болгария, 2017
От осины не родятся апельсины
комедия, мелодрама
Россия, 2016
Прощай, Кристофер Робин
биография, исторический фильм, семейное кино
Великобритания, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Снеговик
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, 2017
Тельма
мелодрама, научная фантастика
Норвегия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью