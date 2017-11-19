Махершала Али сыграет детектива в криминальном триллере Burn

Махершала Али не только сыграет в криминальном триллере Burn, но и станет его исполнительным продюсером. Об этом сообщает издание Deadline.
фото: NBC News
Сценарий по мотивам одноименной книги А. Дж. Вольфа напишет бывший детектив Фредрик Котто. Права на экранизацию получила студия Anonymous Content, которая занималась съемками «Мистера Робота» и «Настоящего детектива».
«Книга… является современным криминальным триллером и историей любви в крайне жестоком мире организованной преступности», - пишет Deadline.
История, основанная на реальных событиях, рассказывает о детективе из Северной Каролины, которому удалось уничтожить картель и при этом сохранить свою работу в тайне от семьи.
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