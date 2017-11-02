Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лили Коллинз станет девушкой будущего Ганнибала Лектера

2 ноября
2017 год

Новости кино >>
2 ноября 2017
Американская актриса Лили Коллинз, начинавшая свою карьеру в сериале «90210: Новое поколение», а затем прославившаяся работами в фильмах «Белоснежка: Месть гномов» и «Орудия смерти: Город костей», сыграет главную женскую роль в триллере про серийного убийцу Теда Банди, ставшего прообразом знаменитого Ганнибала Лектера, сообщает Deadline.

Лили Коллинз станет девушкой будущего Ганнибала Лектера

Триллер «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий» расскажет об истории маньяка, похитителя и некрофила Теда Банди, жертвами которого были молодые девушки. Серийный убийца признался в 30 преступлениях, совершенных в 1970-е годы, однако точно число его жертв не известно.

Роль Банди исполнит Зак Эфрон. Коллинз сыграет его подругу Элизабет, долгое время не знавшей о патологических пристрастиях своего сожителя. Планируется, что рассказ о преступлениях Теда Банди будет вестись как раз от лица героини Лили Коллинз.

Фильм «Орудия смерти: Город костей», который принес Коллинз популярность, вышел на экраны в 2013 году. Несмотря на плохие отзывы критиков и не самые высокие кассовые сборы, предполагалось, что у ленты появится сиквел, однако в 2015 году от этого отказались.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Лили КоллинзЗак Эфрон
фильмы
Белоснежка: Месть гномовОрудия смерти: Город костей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Васильевич Костроменко
1 ноября ушел из жизни режиссер Вадим Васильевич Костроменко.
Сергей Кудрявцев
1 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Кудрявцев.
Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.
Игорь Равицкий
29 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Равицкий.
Аарне-Мати Юкскюла
29 октября ушёл из жизни актёр Аарне-Мати Юкскюла

День рождения >>

Дарья Андреева
Алина Бабак
Наталья Гурзо
Сергей Гурзо (младший)
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Владимир Ставицкий
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Мишель Бужена
Самюэль Ле Бьян
Бёрт Ланкастер
Стефани Пауэрс
Энн Разерфорд
Дэвид Эндрюс
все родившиеся 2 ноября >>

Афиша кино >>

Дикарь
биография
Франция, 2017
Последний вальс
биография, музыкальный фильм
Россия, 2017
Скрюченный домишко
детектив, криминальный фильм, мистика, экранизация
Великобритания, 2017
Тор: Рагнарёк
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
24 часа на жизнь
триллер
Китай, США, 2017
Джунгли
боевик, драма, приключения
Австралия, Колумбия, 2017
Козни
биография, драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2016
Не оставляй меня
мелодрама
Дания, 2017
Осколки
мелодрама
Россия, США, 2017
Подлец
мелодрама, трагикомедия
Россия, 2016
Убить за лайк
комедия, фильм ужасов
США, 2017
Фиксики: Большой секрет
детский фильм
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью