Лили Коллинз станет девушкой будущего Ганнибала Лектера

Американская актриса Лили Коллинз
, начинавшая свою карьеру в сериале «90210: Новое поколение»
, а затем прославившаяся работами в фильмах «Белоснежка: Месть гномов»
и «Орудия смерти: Город костей»
, сыграет главную женскую роль в триллере про серийного убийцу Теда Банди, ставшего прообразом знаменитого Ганнибала Лектера, сообщает Deadline
.
Триллер «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий»
расскажет об истории маньяка, похитителя и некрофила Теда Банди, жертвами которого были молодые девушки. Серийный убийца признался в 30 преступлениях, совершенных в 1970-е годы, однако точно число его жертв не известно.
Роль Банди исполнит Зак Эфрон
. Коллинз сыграет его подругу Элизабет, долгое время не знавшей о патологических пристрастиях своего сожителя. Планируется, что рассказ о преступлениях Теда Банди будет вестись как раз от лица героини Лили Коллинз.
Фильм «Орудия смерти: Город костей», который принес Коллинз популярность, вышел на экраны в 2013 году. Несмотря на плохие отзывы критиков и не самые высокие кассовые сборы, предполагалось, что у ленты появится сиквел, однако в 2015 году от этого отказались.
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