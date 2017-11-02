В экранизацию «Щегла» ищут российских актеров

Для работы в экранизации романа Донны Тартт «Щегол»
, главные роли в которой исполнят Энсел Эльгорт
и Анайрин Барнард
, требуются российские актеры. Поиском будет заниматься компания «Амедиа Продакшн», которая в июле этого года заключила эксклюзивное соглашение с президентом холдинга Access Entertainment Дэнни Коэном о международном сотрудничестве. Производством фильма «Щегол» занимается компания RatPac, которая входит в данный холдинг.
«Мы ищем трёх актёров русского происхождения для съёмок в «Щегле». Один из претендентов сыграет персонажа Анайрина Бернарда в детстве. По сюжету его герой Борис является другом Тео, ему 13-15 лет, он имеет русского отца бизнесмена. Также «Амедиа Продакшн» проведёт кастинг ещё на две второстепенные роли»
, – сообщили в пресс-службе российской компании.
Роман «Щегол» рассказывает об американце Теодоре Декере. Завязкой служит теракт в нью-йоркском Метрополитен-музее, в результате которого гибнет мать главного героя. Чудом спасшийся Декер выносит из музея картину «Щегол», написанную в 1654 году учеником Рембрандта. Спустя 14 лет после трагедии Тео пытается разгадать, есть ли связь между рыжеволосой девочкой, которую он видел в тот страшный день в музее и картиной, которую он украл. Режиссером фильма выступает создатель «Бруклина»
Джон Краули.
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