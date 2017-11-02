Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Минкультуры заказало фильм про Зою Космодемьянскую

2 ноября
2017 год

Новости кино >>
2 ноября 2017
Министерство культуры РФ объявило сбор заявок, претендующих на получение субсидии на производство фильма про Зою Космодемьянскую, сообщается на официальном сайте ведомства.

Минкультуры заказало фильм про Зою Космодемьянскую

Это должна быть игровая военная драма о «первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны».

Заявки принимаются с 1 по 22 ноября.

О необходимости создания фильма о Зое Космодемьянской министр культуры РФ Владимир Мединский заявил в прошлом году на памятных мероприятиях в связи с 75-летием казни партизанки фашистами в подмосковной деревне Петрищево 29 ноября 1941 года.

Дом, в котором Космодемьянская провела ночь перед казнью, министр назвал Голгофой, а ее саму — «святой, такой же святой, как 28 героев-панфиловцев».

«Нам не хватает соответствующих объектов показа. Может быть, сейчас нам кинофильма не хватает о Зое Космодемьянской. У нас «Спасти рядового Райана» есть, но никто не пытается спасти разведчицу Космодемьянскую», – говорил тогда министр.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские фильмы

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Васильевич Костроменко
1 ноября ушел из жизни режиссер Вадим Васильевич Костроменко.
Сергей Кудрявцев
1 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Кудрявцев.
Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.
Игорь Равицкий
29 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Равицкий.
Аарне-Мати Юкскюла
29 октября ушёл из жизни актёр Аарне-Мати Юкскюла

День рождения >>

Дарья Андреева
Алина Бабак
Наталья Гурзо
Сергей Гурзо (младший)
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Владимир Ставицкий
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Мишель Бужена
Самюэль Ле Бьян
Бёрт Ланкастер
Стефани Пауэрс
Энн Разерфорд
Дэвид Эндрюс
все родившиеся 2 ноября >>

Афиша кино >>

Дикарь
биография
Франция, 2017
Тор: Рагнарёк
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Последний вальс
биография, музыкальный фильм
Россия, 2017
Скрюченный домишко
детектив, криминальный фильм, мистика, экранизация
Великобритания, 2017
24 часа на жизнь
триллер
Китай, США, 2017
Джунгли
боевик, драма, приключения
Австралия, Колумбия, 2017
Козни
биография, драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2016
Не оставляй меня
мелодрама
Дания, 2017
Осколки
мелодрама
Россия, США, 2017
Подлец
мелодрама, трагикомедия
Россия, 2016
Убить за лайк
комедия, фильм ужасов
США, 2017
Фиксики: Большой секрет
детский фильм
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью