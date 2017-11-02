Минкультуры заказало фильм про Зою Космодемьянскую

Министерство культуры РФ объявило сбор заявок, претендующих на получение субсидии на производство фильма про Зою Космодемьянскую, сообщается на официальном сайте
ведомства.
Это должна быть игровая военная драма о «первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны».
Заявки принимаются с 1 по 22 ноября.
О необходимости создания фильма о Зое Космодемьянской министр культуры РФ Владимир Мединский заявил в прошлом году на памятных мероприятиях в связи с 75-летием казни партизанки фашистами в подмосковной деревне Петрищево 29 ноября 1941 года.
Дом, в котором Космодемьянская провела ночь перед казнью, министр назвал Голгофой, а ее саму — «святой, такой же святой, как 28 героев-панфиловцев».
«Нам не хватает соответствующих объектов показа. Может быть, сейчас нам кинофильма не хватает о Зое Космодемьянской. У нас «Спасти рядового Райана» есть, но никто не пытается спасти разведчицу Космодемьянскую»
, – говорил тогда министр.
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