Джаред Лето открестился от роли Хью Хефнера

Компания Playboy Enterprises приостановила работу по байопику об основателе журнала Playboy Хью Хефнере, режиссером которого должен был стать обвиненный в домогательствах Бретт Рэтнер, а также свернул другие проекты с его студией RatPac Entertainment.
фото: Бретт Рэтнер
«Мы глубоко озабочены новостями об обвинениях в адрес Бретта Рэтнера. Мы считаем такое поведение неприемлемым и приостанавливаем до прояснения ситуации работу по нашим совместным проектам с RatPac Entertainment», – заявили в Playboy Enterprises изданию Deadline.
Ранее появились сообщения о том, что роль Хефнера исполнит Джаред Лето. Однако представитель актера заявил, что «Джаред Лето никогда не был связан с фильмом Рэтнера о Хефнере и не планирует работать с ним в будущем».
Накануне стало известно, что шестеро женщин выдвинули в адрес Рэтнера обвинения в домогательствах. Представитель Рэтнера уже заявил Los Angeles Times, что все претензии к режиссеру являются абсурдными и не соответствуют действительности.
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