На сайте Кино-театр.ру заработал кастинговый сервис

На сайте Кино-театр.ру
глобальное обновление – сервис КАСТИНГ. Это профессиональный закрытый раздел для кастинг-директоров, режиссеров и продюсеров, который позволит актерам рассказать о себе, а кастинг-директорам облегчит поиск нужного актера по заданным параметрам – росту, весу, цвету волос, глаз, возрасту, а также разнообразным навыкам и умениям.
Для актеров Кино-театр.ру предлагает заполнить РАСШИРЕННУЮ АНКЕТУ
- в ней актер может указать контакты для связи, приложить видео представление и нарезку из работ в кино, указать свой рост, размер одежды, цвет волос, глаз, владение навыками, знание иностранных языков и многое другое. Заполненную анкету и прислать по адресу casting@kino-teatr.ru
.
Важный момент: информация в разделе КАСТИНГ не доступна для посетителей сайта. Эти данные сможет просматривать ограниченный круг лиц: кастинг-директора, режиссеры и продюсеры, прошедшие через процедуру верификации.
Для кастинг-директоров Кино-театр.ру презентует КАСТИНГ-КАБИНЕТ
. Это мощный инструмент для поиска актеров. У вас появится возможность не только искать актеров по всем вышеперечисленным параметрам, но также создавать подборки из актеров на конкретную роль и одним кликом отправлять ее режиссеру на почту.
Подробнее с возможностями сервиса предлагаем ознакомиться в нашей видео-презентации.
С 1 ноября 2017 года раздел КАСТИНГ запускается в тестовом режиме, поскольку нам необходимо время для того, чтобы отладить работу и получить обратную связь от заинтересованных лиц и агентств. Контактный адрес -
casting@kino-teatr.ru
.
Дополнительная информация
о получении доступа к разделу КАСТИНГ.
обсуждение >>