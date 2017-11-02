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На сайте Кино-театр.ру заработал кастинговый сервис

2 ноября
2017 год

Новости кино >>
2 ноября 2017
На сайте Кино-театр.ру глобальное обновление – сервис КАСТИНГ. Это профессиональный закрытый раздел для кастинг-директоров, режиссеров и продюсеров, который позволит актерам рассказать о себе, а кастинг-директорам облегчит поиск нужного актера по заданным параметрам – росту, весу, цвету волос, глаз, возрасту, а также разнообразным навыкам и умениям.

На сайте Кино-театр.ру заработал кастинговый сервис

Для актеров Кино-театр.ру предлагает заполнить РАСШИРЕННУЮ АНКЕТУ - в ней актер может указать контакты для связи, приложить видео представление и нарезку из работ в кино, указать свой рост, размер одежды, цвет волос, глаз, владение навыками, знание иностранных языков и многое другое. Заполненную анкету и прислать по адресу casting@kino-teatr.ru .
Важный момент: информация в разделе КАСТИНГ не доступна для посетителей сайта. Эти данные сможет просматривать ограниченный круг лиц: кастинг-директора, режиссеры и продюсеры, прошедшие через процедуру верификации.

Для кастинг-директоров Кино-театр.ру презентует КАСТИНГ-КАБИНЕТ. Это мощный инструмент для поиска актеров. У вас появится возможность не только искать актеров по всем вышеперечисленным параметрам, но также создавать подборки из актеров на конкретную роль и одним кликом отправлять ее режиссеру на почту.

Подробнее с возможностями сервиса предлагаем ознакомиться в нашей видео-презентации.

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С 1 ноября 2017 года раздел КАСТИНГ запускается в тестовом режиме, поскольку нам необходимо время для того, чтобы отладить работу и получить обратную связь от заинтересованных лиц и агентств. Контактный адрес -
casting@kino-teatr.ru .

Дополнительная информация о получении доступа к разделу КАСТИНГ.
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На сайте Кино-театр.ру заработал кастинговый сервис фотографии
На сайте Кино-театр.ру заработал кастинговый сервис фотографии
На сайте Кино-театр.ру заработал кастинговый сервис фотографии
На сайте Кино-театр.ру заработал кастинговый сервис фотографии
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