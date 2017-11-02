Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Немецкий режиссер, сценарист и продюсер, автор фильмов «Беги, Лола, беги»
и «Парфюмер: История одного убийцы» Том Тыквер
возглавит жюри 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 15 по 25 февраля, сообщает пресс-служба смотра.
«Том Тыквер – один из самых высокопрофессиональных немецких режиссеров, он высоко зарекомендовал себя и на международной арене. Его выдающийся талант и новаторский стиль заметен в фильмах разного жанра. Мы получили превосходного председателя жюри»
, – цитирует пресс-служба слова программного директора фестиваля Дитера Косслика.
Сам режиссер назвал Берлинский смотр своим любимым фестивалем и был очень рад принять приглашение возглавить жюри.
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