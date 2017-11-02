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Рецензии на фильмы Молот за 300, или Почему «Тор: Рагнарёк» на самом деле мало отличается от других фильмов Marvel? Зато бога грома наконец подстригли

Новости кино Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля Смотр пройдет в столице Германии с 15 по 25 февраля.

Новости кино Джаред Лето открестился от роли Хью Хефнера Представитель актера заявил, что Лето никогда не соглашался на роль основателя Playboy.

Новости кино В экранизацию «Щегла» ищут российских актеров Кастингом занимается компания «Амедиа Продакшн».

Новости театра Боярская, Миронов и Серебренников: объявлены номинанты на «Золотую маску» Находящийся под домашним арестом режиссер претендует на главную театральную премию сразу в трех категориях.

Лайфстайл Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа Объясняем, почему Дэниел Рэдклифф - это не только Гарри Поттер.

Ролики фильмов «Скиф» Историческое фэнтези о цивилизации, которой больше нет.