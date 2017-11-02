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Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

2 ноября
2017 год

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2 ноября 2017
Немецкий режиссер, сценарист и продюсер, автор фильмов «Беги, Лола, беги» и «Парфюмер: История одного убийцы» Том Тыквер возглавит жюри 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 15 по 25 февраля, сообщает пресс-служба смотра.

Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

«Том Тыквер – один из самых высокопрофессиональных немецких режиссеров, он высоко зарекомендовал себя и на международной арене. Его выдающийся талант и новаторский стиль заметен в фильмах разного жанра. Мы получили превосходного председателя жюри», – цитирует пресс-служба слова программного директора фестиваля Дитера Косслика.

Сам режиссер назвал Берлинский смотр своим любимым фестивалем и был очень рад принять приглашение возглавить жюри.
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