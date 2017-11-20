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Новости кино Лучшие российские короткометражки покажут в Санкт-Петербурге 4-ый Кинофестиваль Potential Fest

Новости театра Театр «Модернъ» покажет «Ромео и Джульетту» для подростков по-новому Шекспировский сюжет как спектакль-урок в традициях пяти театральных школ на одной сцене.

Новости кино Герои комедии «Ивановы-Ивановы» снова на съемочной площадке Во втором сезоне истории будет больше любви, лирики и трогательных моментов.

Новости кино Ева Лонгория взялась за экранизацию семейной драмы об иммигрантах «Счастливчик» Режиссурой займется Ниша Ганатра, известная по сериалу «Девочки».

Рецензии на спектакли «Бетховен» в театре «Практика»: Youtube в музее Валерий Печейкин и Хуго Эрикссен отряхивают классика от музейной пыли

Ролики фильмов «Тихое место» Тсссс! Если хочешь выжить — не издавай ни звука.

Ролики фильмов «Гоголь. Вий» Гоголь (Александр Петров) продолжает расследование в селе Диканька, где были убиты уже одиннадцать девушек.