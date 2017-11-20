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Ева Лонгория взялась за экранизацию семейной драмы об иммигрантах «Счастливчик»

20 ноября
2017 год

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20 ноября 2017
Продюсерская компания Евы Лонгории UnbeliEVAble Entertainment готовит экранизацию книги «Счастливчик» (Lucky boy) Шанти Секаран.

Ева Лонгория взялась за экранизацию семейной драмы об иммигрантах «Счастливчик»
фото: globallookpress.com

Как сообщает издание Deadline, сериал по мотивам книги станет семейной драмой, над адаптацией которой будет работать Дэвид Шульнер. Режиссерское кресло займет Ниша Ганатра, известная по сериалу «Девочки». Исполнительными продюсерами станут сама Лонгория и Бэн Спектор.

Книга рассказывает о конфликте между двумя матерями-иммигрантками, которые соревнуются за любовь маленького американского мальчика.
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