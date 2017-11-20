Ева Лонгория взялась за экранизацию семейной драмы об иммигрантах «Счастливчик»

Продюсерская компания Евы Лонгории UnbeliEVAble Entertainment готовит экранизацию книги «Счастливчик» (Lucky boy) Шанти Секаран.
фото: globallookpress.com
Как сообщает издание Deadline, сериал по мотивам книги станет семейной драмой, над адаптацией которой будет работать Дэвид Шульнер. Режиссерское кресло займет Ниша Ганатра, известная по сериалу «Девочки». Исполнительными продюсерами станут сама Лонгория и Бэн Спектор.
Книга рассказывает о конфликте между двумя матерями-иммигрантками, которые соревнуются за любовь маленького американского мальчика.
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