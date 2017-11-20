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Герои комедии «Ивановы-Ивановы» снова на съемочной площадке

20 ноября
2017 год

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20 ноября 2017
Телеканал СТС и студия Yellow, Black and White начали съемки продолжения комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». Во втором сезоне главных героев ждут испытания бедностью, гонки на «гробомобиле» и эффектные каскадерские трюки. В новом сезоне будет 20 серий.

Герои комедии «Ивановы-Ивановы» снова на съемочной площадке
фото: пресс-служба СТС

«Недавно прочитал в интернете такой заголовок: «Россияне прилипли к телевизору за просмотром сериала «Ивановы-Ивановы». И это очень приятно! Нас полюбили зрители, наша история пришлась по душе, а это значит, что сейчас задача не упасть лицом в грязь, а сделать только лучше, интереснее и смешнее», – цитирует пресс-служба канала режиссера сериала Антона Федотова.

Герои комедии «Ивановы-Ивановы» снова на съемочной площадке
фото: пресс-служба СТС

В съемках принимают участие Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Семён Трескунов, Анна Уколова, Александра Флоринская, Юрий Ицков и Алексей Лукин.

«Мне самой очень нравится этот проект. И, что самое приятное, среди коллег по актёрскому цеху появились свои «ивановоманы», – заявила Анна Уколова.

По словам Сергея Бурунова в первом сезоне сделать историю «получилось и трогательно, и смешно одновременно». «Мне всё нравится, а такое редко случается», – приводит его слова пресс-служба.

При этом, по мнению Александры Флоринской, в продолжении сериала ожидается больше лирики: «Мне кажется, в новых сериях больше любви, больше трогательных моментов», – сказала она.

В первом сезоне сериала зрители познакомились с героями — двумя российскими семьями Ивановых. Они не знают друг друга, у них разный достаток и круг интересов. Одни — бедны и провинциальны, вторые — более чем обеспеченны и высокомерны. Они были бы счастливы прожить жизнь, ничего не зная друг о друге, но в один прекрасный день выясняется, что много лет назад наследников этих семей перепутали в роддоме, и все эти годы сын бедняков обитал в шикарном особняке, а отпрыск богатых Ивановых ютился в малогабаритной квартире...
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Сергей БуруновЮрий ИцковАлексей ЛукинСемён ТрескуновМихаил ТрухинАнна УколоваАнтон ФедотовАлександра Флоринская
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