Герои комедии «Ивановы-Ивановы» снова на съемочной площадке

Телеканал СТС и студия Yellow, Black and White начали съемки продолжения комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». Во втором сезоне главных героев ждут испытания бедностью, гонки на «гробомобиле» и эффектные каскадерские трюки. В новом сезоне будет 20 серий.
фото: пресс-служба СТС
«Недавно прочитал в интернете такой заголовок: «Россияне прилипли к телевизору за просмотром сериала «Ивановы-Ивановы». И это очень приятно! Нас полюбили зрители, наша история пришлась по душе, а это значит, что сейчас задача не упасть лицом в грязь, а сделать только лучше, интереснее и смешнее», – цитирует пресс-служба канала режиссера сериала Антона Федотова.
«Мне самой очень нравится этот проект. И, что самое приятное, среди коллег по актёрскому цеху появились свои «ивановоманы», – заявила Анна Уколова.
По словам Сергея Бурунова в первом сезоне сделать историю «получилось и трогательно, и смешно одновременно». «Мне всё нравится, а такое редко случается», – приводит его слова пресс-служба.
При этом, по мнению Александры Флоринской, в продолжении сериала ожидается больше лирики: «Мне кажется, в новых сериях больше любви, больше трогательных моментов», – сказала она.
В первом сезоне сериала зрители познакомились с героями — двумя российскими семьями Ивановых. Они не знают друг друга, у них разный достаток и круг интересов. Одни — бедны и провинциальны, вторые — более чем обеспеченны и высокомерны. Они были бы счастливы прожить жизнь, ничего не зная друг о друге, но в один прекрасный день выясняется, что много лет назад наследников этих семей перепутали в роддоме, и все эти годы сын бедняков обитал в шикарном особняке, а отпрыск богатых Ивановых ютился в малогабаритной квартире...
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