НТВ начал съемки полицейского детектива в новеллах «Реализация»

Телеканал НТВ начал съемки криминальной драмы «Реализация
» с Дмитрием Паламарчуком
в главной роли. Новый проект – это новеллы о жизни полицейских в нестандартных обстоятельствах.
Одна из историй расскажет о майоре Андрее Красавце (герой Паламарчука), который предан работе и считается лучшим в своём деле. После конфликта с влиятельным бизнесменом, его переводят на должность простого участкового в центральный район Петербурга. Понижение в должности обостряет давно накалённые отношения в семье. Теперь всё, чего хочет Красавец – побыстрее выйти на заслуженную пенсию. Однако, участившиеся столкновения между коллегами и преступниками не дают ему покоя: он должен разобраться, кто прав, а кто виноват.
«Меня сразу привлек сценарий: динамика, которая нарастает как снежный ком и ускоряет темп – просто не дает оторваться от сюжета
», – цитирует Паламарчука пресс-служба НТВ.
В центре второй новеллы – майор полиции Истратов, подозревааемый в получении крупной взятки. Ему предстоит задержать преступника, с которым у него личные счеты. И сделать это нужно до того, как на него самого наденут наручники…
Еще один сюжет о Лёне Галкине – представителе золотой молодёжи, который практически в одиночку разбирается в обстоятельствах гибели своей невесты – молодого, перспективного адвоката. Но кто-то очень могущественный пытается помешать его расследованию…
Продюсерами 24-серийного сериала стали Инесса Юрченко
и Сергей Щеглов
. Сценарий подготовил Андрей Тумаркин
.
обсуждение >>