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НТВ начал съемки полицейского детектива в новеллах «Реализация»

20 ноября
2017 год

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20 ноября 2017
Телеканал НТВ начал съемки криминальной драмы «Реализация» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли. Новый проект – это новеллы о жизни полицейских в нестандартных обстоятельствах.

НТВ начал съемки полицейского детектива в новеллах «Реализация»

Одна из историй расскажет о майоре Андрее Красавце (герой Паламарчука), который предан работе и считается лучшим в своём деле. После конфликта с влиятельным бизнесменом, его переводят на должность простого участкового в центральный район Петербурга. Понижение в должности обостряет давно накалённые отношения в семье. Теперь всё, чего хочет Красавец – побыстрее выйти на заслуженную пенсию. Однако, участившиеся столкновения между коллегами и преступниками не дают ему покоя: он должен разобраться, кто прав, а кто виноват.

«Меня сразу привлек сценарий: динамика, которая нарастает как снежный ком и ускоряет темп – просто не дает оторваться от сюжета», – цитирует Паламарчука пресс-служба НТВ.

В центре второй новеллы – майор полиции Истратов, подозревааемый в получении крупной взятки. Ему предстоит задержать преступника, с которым у него личные счеты. И сделать это нужно до того, как на него самого наденут наручники…

Еще один сюжет о Лёне Галкине – представителе золотой молодёжи, который практически в одиночку разбирается в обстоятельствах гибели своей невесты – молодого, перспективного адвоката. Но кто-то очень могущественный пытается помешать его расследованию…

Продюсерами 24-серийного сериала стали Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Сценарий подготовил Андрей Тумаркин.
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персоны
Дмитрий ПаламарчукАндрей ТумаркинСергей Щеглов (II)Инесса Юрченко
фильмы
Реализация

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