Лучшие российские короткометражки покажут в Санкт-Петербурге

С 22 по 24 ноября в Санкт-Петербурге состоится 4-й фестиваль короткометражного кино Potential Fest 2017. В основной программе будут представлены короткометражки молодых российских режиссеров, уже завоевавшие награды ведущих фестивалей страны в 2017 году (Кинотавр, ММКФ, Короче, Движение, Киношок).
Отличительная черта Potential Fest’а - отсутствие «профессионального» жюри. В качестве судей выступят зрители. Единственная награда - «Приз зрительских симпатий» - вручается по итогам зрительского голосования.
У зрителей будет возможность посмотреть не только тщательно отфильтрованную летними фестивалями основную программу. Их ждет показ программы российской анимации и эксклюзивная подборка проекта «Ночь пожирателей рекламы», в которую вошли 100 рекламных роликов в формате короткометражного кино - от начала XX века до наших дней.
Также в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы и дискуссии, которые могут пригодиться всем, кому интересно профессионально развиваться в области киноиндустрии и рекламы. Мастер-класс от продюсера проекта «Ночь пожирателей рекламы» в России Даниила Костинского
– «Инъекция для потребителя»
, где участники на конкретных примерах изучат, как работает реклама, и узнают о самых актуальных тенденциях в мировой и отечественной рекламной индустрии.
Мастер-класс «Практика кинопроизводства»
от режиссера Алексея Нужного
(«Конверт»
, сериал «Ольга»
). Дискуссия «Как заниматься кино и зарабатывать?»
с молодыми режиссерами и продюсерами – участниками фестиваля. И мастер-класс «Особенности русской комедии»
от сценариста и режиссера Анны Пармас
(«Два дня»
, «Кококо»
, клипы группировки «Ленинград»).
Смотр будет проходить в малом зале Люмьер-Холла (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74А) с 22 по 24 ноября.
Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Potential Fest
.
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