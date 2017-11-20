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Лучшие российские короткометражки покажут в Санкт-Петербурге

20 ноября
2017 год

Новости кино >>
20 ноября 2017
С 22 по 24 ноября в Санкт-Петербурге состоится 4-й фестиваль короткометражного кино Potential Fest 2017. В основной программе будут представлены короткометражки молодых российских режиссеров, уже завоевавшие награды ведущих фестивалей страны в 2017 году (Кинотавр, ММКФ, Короче, Движение, Киношок).

Лучшие российские короткометражки покажут в Санкт-Петербурге

Отличительная черта Potential Fest’а - отсутствие «профессионального» жюри. В качестве судей выступят зрители. Единственная награда - «Приз зрительских симпатий» - вручается по итогам зрительского голосования.

У зрителей будет возможность посмотреть не только тщательно отфильтрованную летними фестивалями основную программу. Их ждет показ программы российской анимации и эксклюзивная подборка проекта «Ночь пожирателей рекламы», в которую вошли 100 рекламных роликов в формате короткометражного кино - от начала XX века до наших дней.

Лучшие российские короткометражки покажут в Санкт-Петербурге

Также в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы и дискуссии, которые могут пригодиться всем, кому интересно профессионально развиваться в области киноиндустрии и рекламы. Мастер-класс от продюсера проекта «Ночь пожирателей рекламы» в России Даниила Костинского«Инъекция для потребителя», где участники на конкретных примерах изучат, как работает реклама, и узнают о самых актуальных тенденциях в мировой и отечественной рекламной индустрии.

Мастер-класс «Практика кинопроизводства» от режиссера Алексея Нужного («Конверт», сериал «Ольга»). Дискуссия «Как заниматься кино и зарабатывать?» с молодыми режиссерами и продюсерами – участниками фестиваля. И мастер-класс «Особенности русской комедии» от сценариста и режиссера Анны Пармас («Два дня», «Кококо», клипы группировки «Ленинград»).

Смотр будет проходить в малом зале Люмьер-Холла (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74А) с 22 по 24 ноября.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Potential Fest.
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Лучшие российские короткометражки покажут в Санкт-Петербурге фотографии
Лучшие российские короткометражки покажут в Санкт-Петербурге фотографии
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