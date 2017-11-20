Чарльз Мэнсон не станет центральным персонажем нового фильма Квентина Тарантино

Сюжет девятого фильма Квентина Тарантино
не будет сконцентрирован на истории жестоких убийств, совершенных бандой преступников маньяка Чарльза Мэнсона, как об этом сообщалось ранее.
«Это не Чарльз Мэнсон, это 1969
», - заявил Тарантино изданию IndieWire
, комментируя сюжет будущей картины.
В то же время Vanity Fair
со ссылкой на источник, знакомый со сценарием картины, сообщает, что в центре сюжета окажется малоизвестный, исполнивший лишь одну роль, телевизионный актер и его приятель-дублер, которые попытаются снискать славу в большом голливудском кино.
«Ужасное убийство Шэрон Тейт и четверых ее друзей бандой Чарльза Мэнсона служит фоном для главной истории
», - пишет издание.
Ранее стало известно, что права на производство нового фильма получила студия Sony. Cъемки пройдут в Лос-Анджелесе. Работу планируется начать середине 2018 года, чтобы выпустить фильм на экраны в 2019.
Среди претендентов на главные мужские роли - Леонардо Ди Каприо
, Брэд Питт
и Том Круз
. Однако, пока неизвестно, будут ли они сниматься все вместе или на роль пригласят кого-то одного или двоих. Тарантино также надеется, что сыграть в его новой картине согласится Марго Робби
.
Над фильмом, наряду с Тарантино, будут работать Дэвид Хэйман
, Шэннон Макинтош
и Джорджия Какандс
.
обсуждение >>