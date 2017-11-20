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Чарльз Мэнсон не станет центральным персонажем нового фильма Квентина Тарантино

20 ноября
2017 год

Новости кино >>
20 ноября 2017
Сюжет девятого фильма Квентина Тарантино не будет сконцентрирован на истории жестоких убийств, совершенных бандой преступников маньяка Чарльза Мэнсона, как об этом сообщалось ранее.

«Это не Чарльз Мэнсон, это 1969», - заявил Тарантино изданию IndieWire, комментируя сюжет будущей картины.

Чарльз Мэнсон не станет центральным персонажем нового фильма Квентина Тарантино

В то же время Vanity Fair со ссылкой на источник, знакомый со сценарием картины, сообщает, что в центре сюжета окажется малоизвестный, исполнивший лишь одну роль, телевизионный актер и его приятель-дублер, которые попытаются снискать славу в большом голливудском кино.

«Ужасное убийство Шэрон Тейт и четверых ее друзей бандой Чарльза Мэнсона служит фоном для главной истории», - пишет издание.

Ранее стало известно, что права на производство нового фильма получила студия Sony. Cъемки пройдут в Лос-Анджелесе. Работу планируется начать середине 2018 года, чтобы выпустить фильм на экраны в 2019.

Среди претендентов на главные мужские роли - Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Том Круз. Однако, пока неизвестно, будут ли они сниматься все вместе или на роль пригласят кого-то одного или двоих. Тарантино также надеется, что сыграть в его новой картине согласится Марго Робби.

Над фильмом, наряду с Тарантино, будут работать Дэвид Хэйман, Шэннон Макинтош и Джорджия Какандс.
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