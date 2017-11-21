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Готовится новая адаптация романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле»

21 ноября
2017 год

Новости кино >>
21 ноября 2017
«Смерть на Ниле» станет следующим романом Агаты Кристи, который будет адаптирован для большого экрана.

Кеннет Брана и Майкл Грин

Согласно THR, студия Twentieth Century Fox теперь готовится отправиться в круиз по реке. Майкл Грин, адаптировавший для кино сюжет «Убийства в "Восточном экспрессе"», трудится над сценарием сиквела. Кеннет Брана может вернуться в качестве режиссёра и исполнителя роли Эркюля Пуаро, но официального подтверждения от студии пока не поступало.

Детектив «Смерть на Ниле», впервые опубликованный в 1937 году, рассказывает о том, как отдыхающий в Египте Пуаро становится свидетелем любовного треугольника, разрушенного впоследствии убийством.

Как и «Убийство в "Восточном экспрессе"», данный роман также был экранизирован в 70-х. Тогда прославленного детектива играл Питер Устинов, а компанию ему составили Бетт Дэвис, Миа Фэрроу, Мэгги Смит, Анджела Лэнсбери, Оливия Хасси, Джейн Биркин и Дэвид Нивен.
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