Готовится новая адаптация романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле»

«Смерть на Ниле»
станет следующим романом Агаты Кристи
, который будет адаптирован для большого экрана.
Согласно THR, студия Twentieth Century Fox теперь готовится отправиться в круиз по реке. Майкл Грин
, адаптировавший для кино сюжет «Убийства в "Восточном экспрессе"»
, трудится над сценарием сиквела. Кеннет Брана
может вернуться в качестве режиссёра и исполнителя роли Эркюля Пуаро, но официального подтверждения от студии пока не поступало.
Детектив «Смерть на Ниле», впервые опубликованный в 1937 году, рассказывает о том, как отдыхающий в Египте Пуаро становится свидетелем любовного треугольника, разрушенного впоследствии убийством.
Как и «Убийство в "Восточном экспрессе"», данный роман также был экранизирован в 70-х. Тогда прославленного детектива играл Питер Устинов
, а компанию ему составили Бетт Дэвис
, Миа Фэрроу
, Мэгги Смит
, Анджела Лэнсбери
, Оливия Хасси
, Джейн Биркин
и Дэвид Нивен
.
обсуждение >>