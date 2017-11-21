Новую экранизацию «Хождения по мукам» покажут уже через неделю

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Новости кино Кеннет Брана и Анна Фрил получили интернациональные «Эмми» В Нью-Йорке состоялась 45-я ежегодная церемония вручения премии международной академии телевизионных искусств и наук International Emmy.

Обзор сериалов «Отель Элеон»: Что ждет зрителей в последнем сезоне успешной «гостиничной» франшизы 7 фактов про новый сезон – странный бородач, любовные многоугольники, битва шеф-поваров, смена образов и другие

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Рецензии на спектакли «Бетховен» в театре «Практика»: Youtube в музее Валерий Печейкин и Хуго Эрикссен отряхивают классика от музейной пыли

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