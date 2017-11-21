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Новую экранизацию «Хождения по мукам» покажут уже через неделю

21 ноября
2017 год

Новости кино >>
21 ноября 2017
Новая экранизация романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» выйдет в эфир НТВ 27 ноября в 21:40, сообщает пресс-служба телеканала.

«Хождение по мукам»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

12-серийный художественный фильм поведает зрителю о переломных для России событиях 1914–1919 годов. Даша Булавина приезжает учиться на юридических курсах из родной Самары в Петербург. Живёт она вместе со старшей сестрой Катей и её мужем, адвокатом Николаем Смоковниковым. Даша с головой уходит в жизнь творческой богемы Северной столицы и очаровывается молодым поэтом Алексеем Бессоновым. Но однажды вечером семейный уклад рушится: оказывается, Бессонов украл сердце её замужней сестры. После открывшейся измены супруги разъезжаются, а Даша знакомится с инженером Балтийского завода Иваном Телегиным.

Главные роли в сериале исполнили Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Александр Яценко и другие актёры. Константин Худяков поставил экранизацию по сценарию Елены Райской.
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