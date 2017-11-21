Харли Квинн станет мультяшной

Культовая суперзлодейка Харли Квинн, которую многие помнят и любят по комиксам, фильмам и играм, связанным со вселенной DC, переберётся из игрового кино в анимационное.
Согласно THR, кинокомпания Warner Bros. заказала создателям «Бессильных» Джастину Халперну
, Патрику Шумахеру
и Дину Лори
производство 26-серийного мультфильма.
Предполагается, что Марго Робби
, сыгравшая Харли в картине «Отряд самоубийц»
, подарит свой голос и анимационной героине. Если, конечно, актриса найдёт окно в своём плотном графике.
В сериале, который описывается как взрослая анимационная комедия, также найдётся место Ядовитому Плющу и другим популярным персонажам комиксов DC. Поговаривают, что по сюжету Харли Квинн расстанется с Джокером и станет королевой преступного мира Готэм-Сити.
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