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Харли Квинн станет мультяшной

21 ноября
2017 год

Новости кино >>
21 ноября 2017
Культовая суперзлодейка Харли Квинн, которую многие помнят и любят по комиксам, фильмам и играм, связанным со вселенной DC, переберётся из игрового кино в анимационное.

Харли Квинн станет мультяшной

Согласно THR, кинокомпания Warner Bros. заказала создателям «Бессильных» Джастину Халперну, Патрику Шумахеру и Дину Лори производство 26-серийного мультфильма.

Предполагается, что Марго Робби, сыгравшая Харли в картине «Отряд самоубийц», подарит свой голос и анимационной героине. Если, конечно, актриса найдёт окно в своём плотном графике.

В сериале, который описывается как взрослая анимационная комедия, также найдётся место Ядовитому Плющу и другим популярным персонажам комиксов DC. Поговаривают, что по сюжету Харли Квинн расстанется с Джокером и станет королевой преступного мира Готэм-Сити.
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Харли Квинн станет мультяшной фотографии
Харли Квинн станет мультяшной фотографии
Харли Квинн станет мультяшной фотографии
Харли Квинн станет мультяшной фотографии
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