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Марина Разбежкина получит «Лавровую ветвь» за вклад в кинолетопись

21 ноября
2017 год

Новости кино >>
21 ноября 2017
Объявлены номинанты национальной премии «Лавровая ветвь» – главной отечественной награды, отмечающей работы в сфере неигрового кино, сообщает пресс-служба премии.

Марина Разбежкина получит «Лавровую ветвь» за вклад в кинолетопись

В категории «лучший арт-фильм» представлены «Песни для Кита» Руслана Федотова, «Полет пули» Беаты Бубенец и «Я – Катя Голубева» Наталии Ю. За звание лучше кинофильма будут бороться «Последний вальс» Юлии Бобковой, рассказывающий о композиторе Олеге Каравайчуке, «Слишком свободный человек» Веры Кричевской, посвященный политику Борису Немцову, и «Форсаж. Возвращение» Наталии Гугуевой.

В номинации «Лучший телефильм» заявлены «Все хотят жить вечно» Евгения Голыкина, «Зоя и Валера» Андрея Ананина и «Саша Соколов. Последний русский писатель» Ильи Белова. В числе претендентов на «Лавровую ветвь» как лучший научно-популярный/ просветительский фильм (премия им. Льва Николаева) – «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии» Станислава Ставинова, «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948» Сергея Нурмамеда и «"Фабрика грез" для товарища Сталина» Бориса Караджева. В категории «лучший дебют» представлены «Монолог» Отто Лакобы, «Сестра» Насти Кузяковой и «Терапия» Юлии Серьгиной.

Также стал известен и лауреат премии «За вклад в кинолетопись». Почетный приз получит педагог, режиссер и продюсер Марина Разбежкина.

Церемония вручения премии состоится 12 декабря в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
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фильмы
Последний вальсРусские евреи. Фильм второй. 1918-1948Саша Соколов. Последний русский писательСлишком свободный человекФорсаж. ВозвращениеЯ — Катя Голубева

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