Марина Разбежкина получит «Лавровую ветвь» за вклад в кинолетопись

Объявлены номинанты национальной премии «Лавровая ветвь» – главной отечественной награды, отмечающей работы в сфере неигрового кино, сообщает пресс-служба премии.
В категории «лучший арт-фильм» представлены «Песни для Кита» Руслана Федотова
, «Полет пули» Беаты Бубенец
и «Я – Катя Голубева
» Наталии Ю
. За звание лучше кинофильма будут бороться «Последний вальс» Юлии Бобковой
, рассказывающий о композиторе Олеге Каравайчуке
, «Слишком свободный человек» Веры Кричевской
, посвященный политику Борису Немцову, и «Форсаж. Возвращение» Наталии Гугуевой
.
В номинации «Лучший телефильм» заявлены «Все хотят жить вечно» Евгения Голыкина
, «Зоя и Валера» Андрея Ананина
и «Саша Соколов. Последний русский писатель» Ильи Белова
. В числе претендентов на «Лавровую ветвь» как лучший научно-популярный/ просветительский фильм (премия им. Льва Николаева
) – «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии» Станислава Ставинова
, «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948» Сергея Нурмамеда
и «"Фабрика грез" для товарища Сталина» Бориса Караджева
. В категории «лучший дебют» представлены «Монолог» Отто Лакобы
, «Сестра» Насти Кузяковой
и «Терапия» Юлии Серьгиной
.
Также стал известен и лауреат премии «За вклад в кинолетопись». Почетный приз получит педагог, режиссер и продюсер Марина Разбежкина
.
Церемония вручения премии состоится 12 декабря в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
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