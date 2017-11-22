Марку Руффало исполнилось 50 лет

Сегодня, 22 ноября
, исполнилось 50
лет популярному американскому актёру Марку Руффало
, известному многим зрителям по роли Халка в марвеловских кинокомиксах.
Будущий актёр родился 22 ноября 1967
года в городе Кеноша, штат Висконсин. Его отец — художник, мать — парикмахер. Кроме Марка в семье было ещё трое детей. Детство прошло в Висконсине, а позднее — в Сан-Диего. По окончании школы он учился в лос-анджелесской Консерватории Стеллы Адлер. Девять лет проработал в театре.
Кинокарьера Руффало началась в 1989 году с ролей на телевидении. В частности, он засветился в популярном сериале «Строго на Юг»
, а в 1996-м его можно было увидеть в хорроре Брайана Юзны «Дантист»
. Известность к нему пришла в 2000-м после роли в дебютной картине Кеннета Лонергана «Можешь рассчитывать на меня»
.
На его счету 65
ролей в таких фильмах, как «Говорящие с ветром»
, «Вечное сияние чистого разума»
, «Вид сверху лучше»
, «Из 13 в 30»
, «Соучастник»
, «Между небом и землёй»
, «Зодиак»
, «Остров проклятых»
, «Детки в порядке»
, «Охотник на лис»
, «Бесконечно белый медведь»
, «Иллюзия обмана»
, «В центре внимания»
и другие.
В 2012 году актёр впервые предстал в образе Брюса Баннера (он же Халк) в «Мстителях»
, после чего эта роль закрепилась за ним. На данный момент существует четыре картины, где задействован его персонаж, а впереди зрителя ожидает встреча ещё с двумя частями «Мстителей». Помимо актёрских работ, Руффало пробовал себя в качестве сценариста, выполнял функции продюсера на нескольких фильмах, а также дебютировал в режиссуре картиной «Сострадание к прекрасному»
.
Марк Руффало женат на французско-американской актрисе и бизнесвумен Санрайз Койни
, у него трое детей. Обладатель более 25 наград, среди которых «Эмми» и премия Гильдии киноактёров США.
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