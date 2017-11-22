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Марку Руффало исполнилось 50 лет

22 ноября
2017 год

Новости кино >>
22 ноября 2017
Сегодня, 22 ноября, исполнилось 50 лет популярному американскому актёру Марку Руффало, известному многим зрителям по роли Халка в марвеловских кинокомиксах.

Марку Руффало исполнилось 50 лет

Будущий актёр родился 22 ноября 1967 года в городе Кеноша, штат Висконсин. Его отец — художник, мать — парикмахер. Кроме Марка в семье было ещё трое детей. Детство прошло в Висконсине, а позднее — в Сан-Диего. По окончании школы он учился в лос-анджелесской Консерватории Стеллы Адлер. Девять лет проработал в театре.

Кинокарьера Руффало началась в 1989 году с ролей на телевидении. В частности, он засветился в популярном сериале «Строго на Юг», а в 1996-м его можно было увидеть в хорроре Брайана Юзны «Дантист». Известность к нему пришла в 2000-м после роли в дебютной картине Кеннета Лонергана «Можешь рассчитывать на меня».

На его счету 65 ролей в таких фильмах, как «Говорящие с ветром», «Вечное сияние чистого разума», «Вид сверху лучше», «Из 13 в 30», «Соучастник», «Между небом и землёй», «Зодиак», «Остров проклятых», «Детки в порядке», «Охотник на лис», «Бесконечно белый медведь», «Иллюзия обмана», «В центре внимания» и другие.

В образе Халка

В 2012 году актёр впервые предстал в образе Брюса Баннера (он же Халк) в «Мстителях», после чего эта роль закрепилась за ним. На данный момент существует четыре картины, где задействован его персонаж, а впереди зрителя ожидает встреча ещё с двумя частями «Мстителей». Помимо актёрских работ, Руффало пробовал себя в качестве сценариста, выполнял функции продюсера на нескольких фильмах, а также дебютировал в режиссуре картиной «Сострадание к прекрасному».

Марк Руффало женат на французско-американской актрисе и бизнесвумен Санрайз Койни, у него трое детей. Обладатель более 25 наград, среди которых «Эмми» и премия Гильдии киноактёров США.
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Бесконечно белый медведьВ центре вниманияВечное сияние чистого разумаВид сверху лучшеГоворящие с ветромДантистДетки в порядкеЖелезный человек 3ЗодиакИз 13 в 30Иллюзия обманаИллюзия обмана: Второй актМежду небом и землейМожешь рассчитывать на меняМстителиМстители: Эра АльтронаОстров проклятыхОхотник на лисСоучастникСтрого на ЮгТор: Рагнарёк

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Марку Руффало исполнилось 50 лет фотографии
Марку Руффало исполнилось 50 лет фотографии
Марку Руффало исполнилось 50 лет фотографии
Марку Руффало исполнилось 50 лет фотографии
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