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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на американскую премию «Независимый дух»

22 ноября
2017 год

Новости кино >>
22 ноября 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на американскую премию Independent Spirit Awards в категории «Лучший международный фильм», сообщается на сайте премии.

«Нелюбовь»

Картине Звягинцева предстоит соперничество за победу с такими фильмами, как «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио, «Леди Макбет» Уильяма Олдройда и «Я не ведьма» Рунгано Ниони.

Среди американских лент наибольшее количество номинаций (шесть) досталось романтической драме «Зови меня своим именем». По пять номинаций у хоррора «Прочь» и драмы «Хорошее время». На четыре номинации претендуют драмеди «Леди Птица» и драма «Наездник».

«Прочь»

Американская кинопремия Independent Spirit Awards («Независимый дух»), присуждаемая с 1984 года и ориентированная прежде всего на независимое кино, ежегодно вручается независимой некоммерческой организацией Film Independent. По словам её президента Джоша Уэлша, «номинации этого года отражают широкий диапазон и витальную энергию, которым дышит авторское кино. Разнообразие тем, новизна и уникальность авторского взгляда – вот отличительные признаки грядущего сезона наград Film Independent Spirit Awards, и номинанты этого года – мощное экранное воплощение этих качеств».

Церемония награждения наград состоится 3 марта в калифорнийской Санта-Монике.
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