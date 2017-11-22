«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на американскую премию «Независимый дух»

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева
номинирована на американскую премию Independent Spirit Awards в категории «Лучший международный фильм», сообщается на сайте премии
.
Картине Звягинцева
предстоит соперничество за победу с такими фильмами, как «120 ударов в минуту» Робена Кампийо
, «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио
, «Леди Макбет» Уильяма Олдройда
и «Я не ведьма» Рунгано Ниони
.
Среди американских лент наибольшее количество номинаций (шесть) досталось романтической драме «Зови меня своим именем»
. По пять номинаций у хоррора «Прочь»
и драмы «Хорошее время»
. На четыре номинации претендуют драмеди «Леди Птица»
и драма «Наездник»
.
Американская кинопремия Independent Spirit Awards («Независимый дух»), присуждаемая с 1984 года и ориентированная прежде всего на независимое кино, ежегодно вручается независимой некоммерческой организацией Film Independent. По словам её президента Джоша Уэлша
, «номинации этого года отражают широкий диапазон и витальную энергию, которым дышит авторское кино. Разнообразие тем, новизна и уникальность авторского взгляда – вот отличительные признаки грядущего сезона наград Film Independent Spirit Awards, и номинанты этого года – мощное экранное воплощение этих качеств»
.
Церемония награждения наград состоится 3 марта
в калифорнийской Санта-Монике.
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