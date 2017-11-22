Сценарист «Долгих проводов» получит профессиональную премию «Слово»

На IV церемонии вручения сценарной премии «Слово» им. В. Черных
, которая состоится 27 ноября
в 19.30
в Гоголь-центре
, приз «За верность профессии» будет вручён драматургу, сценаристу и профессору ВГИКа Натальи Рязанцевой
, написавшей сценарии к фильмам «Крылья»
, «Долгие проводы»
, «Чужие письма»
, «Голос»
, «Открытая книга»
и «Аленький цветочек»
.
Как сообщает пресс-служба премии, председателем жюри в этом году стал режиссёр, сценарист, продюсер и педагог Владимир Хотиненко
. В оценке работ ему помогают кинокритик и программный директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин
, генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан
, актриса театра и кино Юлия Хлынина
, сценарист Олег Маловичко
и режиссёр Николай Хомерики
.
Помимо традиционных номинаций премии, в этом году впервые была учреждена новая – «Семейное кино», которую представила компания Disney в России.
«Мы очень рады, что в этом году на сценарной премии "Слово" будет представлена специальная номинация Disney, посвящённая семейному кино. Развитие жанра семейного кино в России – это одно из стратегических направлений работы нашей компании. Как показывают результаты проката нашего нового фильма-сказки "Последний богатырь", который посмотрели более 7 миллионов зрителей, этот жанр пользуется большой популярностью у представителей самых разных поколений», –
прокомментировала Марина Жигалова-Озкан.
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