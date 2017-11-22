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Сценарист «Долгих проводов» получит профессиональную премию «Слово»

22 ноября
2017 год

Новости кино >>
22 ноября 2017
На IV церемонии вручения сценарной премии «Слово» им. В. Черных, которая состоится 27 ноября в 19.30 в Гоголь-центре, приз «За верность профессии» будет вручён драматургу, сценаристу и профессору ВГИКа Натальи Рязанцевой, написавшей сценарии к фильмам «Крылья», «Долгие проводы», «Чужие письма», «Голос», «Открытая книга» и «Аленький цветочек».

Наталья Рязанцева

Как сообщает пресс-служба премии, председателем жюри в этом году стал режиссёр, сценарист, продюсер и педагог Владимир Хотиненко. В оценке работ ему помогают кинокритик и программный директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин, генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан, актриса театра и кино Юлия Хлынина, сценарист Олег Маловичко и режиссёр Николай Хомерики.

Помимо традиционных номинаций премии, в этом году впервые была учреждена новая – «Семейное кино», которую представила компания Disney в России.

«Мы очень рады, что в этом году на сценарной премии "Слово" будет представлена специальная номинация Disney, посвящённая семейному кино. Развитие жанра семейного кино в России – это одно из стратегических направлений работы нашей компании. Как показывают результаты проката нашего нового фильма-сказки "Последний богатырь", который посмотрели более 7 миллионов зрителей, этот жанр пользуется большой популярностью у представителей самых разных поколений», – прокомментировала Марина Жигалова-Озкан.
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Марина ЖигаловаОлег МаловичкоНаталья РязанцеваЮлия ХлынинаНиколай ХомерикиВладимир Хотиненко
фильмы
Аленький цветочекГолосДолгие проводыКрыльяОткрытая книгаПоследний богатырьЧужие письма

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