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Александр Скарсгард преобразится в израильского шпиона

22 ноября
2017 год

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22 ноября 2017
Александр Скарсгард присоединился к актёрскому ансамблю телевизионной адаптации романа Джона Ле Карре «Маленькая барабанщица», за производство которой взялись AMC и BBC.

Александр Скарсгард

Согласно THR, зрителям поведают о шпионских страстях конца 70-х. Всё начнётся с того, что подающая большие надежды актриса Чарли (Флоренс Пью), отдыхающая в Греции, заводит знакомство с неким Беккером (Скарсгард), за чьей джентльменской внешностью скрывается коварство офицера израильской разведки. Из-за него девушка попадает в эпицентр смертельно опасной борьбы западных спецслужб с европейским и ближневосточным терроризмом.

Режиссёрское кресло шестисерийной экранизации займёт Пак Чхан Ук, который приступит к съёмкам в январе. За производство отвечают The Ink Factory и AMC Studios.

Пак Чхан Ук

«Я не мог придумать более подходящего актёра для роли загадочного человека, который скрывает свои истинные чувства глубоко внутри. Я считаю, что глубина актёрского таланта и энергия Скарсгарда поднимут "Маленькую барабанщицу" на более высокий уровень», – прокомментировал режиссёр выбор актёра.

«Маленькая барабанщица» была опубликована в 1983 году и спустя год обзавелась экранизацией с Дайан Китон в роли Чарли.
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