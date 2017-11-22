Александр Скарсгард преобразится в израильского шпиона

Александр Скарсгард
присоединился к актёрскому ансамблю телевизионной адаптации романа Джона Ле Карре «Маленькая барабанщица»
, за производство которой взялись AMC и BBC.
Согласно THR, зрителям поведают о шпионских страстях конца 70-х. Всё начнётся с того, что подающая большие надежды актриса Чарли (Флоренс Пью
), отдыхающая в Греции, заводит знакомство с неким Беккером (Скарсгард), за чьей джентльменской внешностью скрывается коварство офицера израильской разведки. Из-за него девушка попадает в эпицентр смертельно опасной борьбы западных спецслужб с европейским и ближневосточным терроризмом.
Режиссёрское кресло шестисерийной экранизации займёт Пак Чхан Ук
, который приступит к съёмкам в январе. За производство отвечают The Ink Factory и AMC Studios.
«Я не мог придумать более подходящего актёра для роли загадочного человека, который скрывает свои истинные чувства глубоко внутри. Я считаю, что глубина актёрского таланта и энергия Скарсгарда поднимут "Маленькую барабанщицу" на более высокий уровень», –
прокомментировал режиссёр выбор актёра.
«Маленькая барабанщица» была опубликована в 1983 году и спустя год обзавелась экранизацией с Дайан Китон
в роли Чарли.
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