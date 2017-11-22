«Пёс-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша обзаведётся сиквелом

У небезызвестной гангстерской драмы Джима Джармуша «Пёс-призрак: Путь самурая»
, вышедшей 18
лет назад, появится сиквел.
Этой радостной новостью поделился с французским изданием Telerama
композитор оригинала RZA
: «Мой хороший приятель Джим Джармуш, а также Форест Уитакер и сценарист Даллас Джексон подписались на участие в проекте. Я буду исполнительным продюсером нового "Пса-призрака"».
По словам рэп-музыканта, у будущей ленты «уже есть кое-какие сценарные наработки»
. Впрочем, создателям пока непонятно, доберётся ли продолжение до кинотеатров или появится на малых экранах.
Поговаривают, что в съёмках также может принять участие Тильда Суинтон
. Других подробностей о картине пока нет.
обсуждение >>