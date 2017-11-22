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«Пёс-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша обзаведётся сиквелом

22 ноября
2017 год

Новости кино >>
22 ноября 2017
У небезызвестной гангстерской драмы Джима Джармуша «Пёс-призрак: Путь самурая», вышедшей 18 лет назад, появится сиквел.

На съёмках фильма

Этой радостной новостью поделился с французским изданием Telerama композитор оригинала RZA: «Мой хороший приятель Джим Джармуш, а также Форест Уитакер и сценарист Даллас Джексон подписались на участие в проекте. Я буду исполнительным продюсером нового "Пса-призрака"».

По словам рэп-музыканта, у будущей ленты «уже есть кое-какие сценарные наработки». Впрочем, создателям пока непонятно, доберётся ли продолжение до кинотеатров или появится на малых экранах.

Поговаривают, что в съёмках также может принять участие Тильда Суинтон. Других подробностей о картине пока нет.
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Пес-призрак: Путь самурая

фотографии >>
«Пёс-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша обзаведётся сиквелом фотографии
«Пёс-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша обзаведётся сиквелом фотографии
«Пёс-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша обзаведётся сиквелом фотографии
«Пёс-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша обзаведётся сиквелом фотографии
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