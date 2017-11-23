Джуд Лоу может сыграть наставника в фильме «Капитан Марвел»

Британский актер Джуд Лоу
может исполнить одну из главных мужских ролей в фильме «Капитан Марвел
». О переговорах с артистом сообщает издание Deadline
.
фото: DAVID BUCHAN/VARIETY/REX/SHUTTERSTOCK
СМИ сообщают, что Лоу предложили исполнить роль наставника главной героини, который поможет ей овладеть суперспособностями.
На участие в картине уже согласились Бри Ларсон
, которая сыграет главную героиню, и Бен Мендельсон
– он станет главным злодеем.
«Капитан Марвел» – это первый супергеройский фильм Marvel, где в центре сюжета окажется женщина с необычными способностями. Кресло режиссера занял Кевин Фейг
.
обсуждение >>