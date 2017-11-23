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Джуд Лоу может сыграть наставника в фильме «Капитан Марвел»

23 ноября
2017 год

Новости кино >>
23 ноября 2017
Британский актер Джуд Лоу может исполнить одну из главных мужских ролей в фильме «Капитан Марвел». О переговорах с артистом сообщает издание Deadline.

Джуд Лоу может сыграть наставника в фильме «Капитан Марвел»
фото: DAVID BUCHAN/VARIETY/REX/SHUTTERSTOCK

СМИ сообщают, что Лоу предложили исполнить роль наставника главной героини, который поможет ей овладеть суперспособностями.

На участие в картине уже согласились Бри Ларсон, которая сыграет главную героиню, и Бен Мендельсон – он станет главным злодеем.

«Капитан Марвел» – это первый супергеройский фильм Marvel, где в центре сюжета окажется женщина с необычными способностями. Кресло режиссера занял Кевин Фейг.
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