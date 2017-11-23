«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Уильям Болдуин и Майлз Теллер в деле

«Детали персонажа Болдуина, наряду с другими, держатся в секрете», - говорится в сообщении.
фото: Nicolas Winding Refn's Twitter
Известно лишь, что Теллер сыграет офицера полиции. Болдуин и Теллер будут сниматься вместе с Дженой Мэлоун, Джоном Хоуксом, Кристин Родло, Аугусто Агилера, Нелл Тайгер Фри, Бабсом Ольюзенмоканом и Калли Эрнандес.
Сценарий сериала подготовили Рефн и Эд Брубейкер. Картина рассказывает о преступном мире Лос-Анджелеса. По сюжету в результате экзистенциального путешествия несколько главных героев-убийц превращаются в современных самураев.
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