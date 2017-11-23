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«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Уильям Болдуин и Майлз Теллер в деле

23 ноября
2017 год

Новости кино >>
23 ноября 2017
Уильям Болдуин присоединится к Майлзу Теллеру на съемках сериала Николаcа Виндинг Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Об этом сообщает издание Deadline.

«Детали персонажа Болдуина, наряду с другими, держатся в секрете», - говорится в сообщении.

«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Уильям Болдуин и Майлз Теллер в деле
фото: Nicolas Winding Refn's Twitter

Известно лишь, что Теллер сыграет офицера полиции. Болдуин и Теллер будут сниматься вместе с Дженой Мэлоун, Джоном Хоуксом, Кристин Родло, Аугусто Агилера, Нелл Тайгер Фри, Бабсом Ольюзенмоканом и Калли Эрнандес.

Сценарий сериала подготовили Рефн и Эд Брубейкер. Картина рассказывает о преступном мире Лос-Анджелеса. По сюжету в результате экзистенциального путешествия несколько главных героев-убийц превращаются в современных самураев.
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персоны
Уильям БолдуинДжена МэлоунНиколас Виндинг РефнМайлз ТеллерДжон Хоукс

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